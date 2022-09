è accaduto a trapani

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, con l’ausilio dei colleghi del 12 Reggimento Sicilia, nell’ambito di controlli straordinari del territorio contro lo spaccio di stupefacenti, hanno denunciato un 22enne trapanese incensurato sorpreso a detenere della droga.

La perquisizione, il 22enne con 15 grammi di hashish e una mazza da baseball, denunciato

Da un primo accertamento sulla regolarità dei documenti di circolazione il ragazzo appariva da subito nervoso e molto guardingo, tanto da insospettire gli operanti che lo sottoponevano a perquisizione personale e veicolare.

All’esito di predetta attività lo stesso veniva trovato in possesso di circa 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed una mazza da baseball di quasi 70 cm.

Oltre ad essere denunciato per detenzione ai fini di spaccio veniva denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Due minori sottoposti a controllo, uno nascondeva un panetto di hashish

Nel medesimo contesto operativo, ad un posto di blocco, i Carabinieri sottoponevano a controllo 2 minori a bordo di uno scooter. Pensando di sfuggire agli occhi dei Militari dell’Arma uno dei due cercava di disfarsi di un marsupio contenente un panetto di hashish del peso di 39 grammi occultandolo lungo la sede stradale in un’insenatura sotto il marciapiede. Il giovane veniva per tanto denunciato e lo stupefacente sottoposto a sequestro.

Armi e droga nel mobiletto di casa, arrestato nel catanese

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi nel corso della notte tra il 30 e il 31 agosto. Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e della Squadra Mobile di Catania, ha tratto in arresto S.D. di 21 anni, responsabile dei reati di detenzione di armi, di munizionamento vario, nonché di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana.

Il fermo in piazza

Era sospettato di detenere in casa sostanza stupefacente e armi. Il giovane inoltre stava fino a notte inoltrata fuori dalla propria abitazione. Quindi nella tarda serata del 30 agosto scorso, la polizia lo ha trovato in una centrale piazza di Adrano in compagnia di diversi soggetti noti alle forze dell’ordine. Dopo i primi controlli sul posto, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove, ancor prima d’iniziare la programmata perquisizione, ha ammesso le proprie responsabilità.

L’ammissione del giovane

L’uomo infatti ha indicato agli agenti un mobiletto, posto nel garage, dove era occultata della cocaina per un peso di grammi 76 circa, mentre, riposto nel sottosella di uno scooter, veniva rinvenuto un fucile del tipo doppietta modificato “a canne mozze” e sprovvisto di matricola. Trovate anche due cartucce cal. 16 a pallini “Winchester”, numerose cartucce cal. 9 e 7,65, un caricatore per pistola, un micro cellulare, diversi bilancini e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente tra cui una macchina per sottovuoto.

Per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari.