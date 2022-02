Alla vista dei poliziotti ha iniziato una folle corsa in auto

Fugge con l’auto alla vista dei poliziotti. Una volta bloccato si scopre che aveva con sé una mazza da baseball sul cui utilizzo non ha saputo dare alcuna giustificazione. Denunciato ad Adrano, nel catanese, un giovane di 20 anni dalla polizia. L’accusa formulata nei suoi confronti è di “porto di oggetti atti a offendere”.

Auto intercettata durante pattugliamento

L’auto sospetta è stata intercettata nell’ambito dei servizi di controllo del territorio organizzati quotidianamente dal commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone. Il giovane, alla vista della volante, provava a fuggire con la propria auto imboccando le vie limitrofe alla via Garibaldi e al castello Normanno.

L’inseguimento

Ne scaturiva un inseguimento che si concludeva dopo alcuni minuti in piazza Umberto con il blocco dell’autovettura da parte degli agenti. Questi ultimi, visto il comportamento ingiustificato tenuto dal giovane, procedevano subito a un’accurata perquisizione del veicolo, una Lancia Y di colore grigio, che permetteva il ritrovamento all’interno del bagagliaio di una mazza da baseball, della quale il giovane non riusciva a motivare giustificatamente il porto in un luogo pubblico.

Cosa rischia

Per questo motivo il 20enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di porto di oggetti atti a offendere, per il quale è prevista una pena detentiva da sei mesi a due anni e il pagamento di un’ammenda da mille a 10 mila euro.