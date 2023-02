sul versante sud dell'etna

Dalle prime ore del pomeriggio di giovedì 9 febbraio, fino a tarda serata, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti in aiuto di diverse persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni, ubicate nei territori rurali del Comune di Pedara, sul versante sud dell’Etna.

Soccorsa una donna a Piano Ellera, caduti diversi pali della rete Enel

Nei primi interventi del pomeriggio, i tecnici del SASS hanno raggiunto la zona di Piano Ellera, isolata a causa di un’abbondante nevicata, per soccorrere una donna rimasta senza corrente elettrica all’interno della propria villetta, a causa della caduta di diversi pali della rete Enel.

Soccorse altre otto persone, attivato il Centro Operativo Comunale







Successivamente, le squadre di soccorso, insieme ai Vigili del Fuoco, ai SAGF e grazie al supporto di un mezzo cingolato in dotazione ai volontari dei Ranger d’Europa, hanno raggiunto altre otto persone, tra cui una coppia di anziani e una madre con i tre figli minori, per condurli fino al vicino centro abitato di Pedara, dove è stato attivato il Centro Operativo Comunale dal Sindaco della località etnea.

In tarda serata un altro soccorso

In tarda serata, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono nuovamente intervenuti nella zona a nord di Pedara, vicino alla località dei crateri del “Salto del Cane”, per raggiungere un’altra persona rimasta isolata in casa senza corrente elettrica, che è stata recuperata e accompagnata presso il COC, dove erano presenti i familiari ad attenderlo.

Situazione drammatica del Siracusano

Il maltempo sta mettendo in ginocchio Siracusa e parte della sua provincia. Le squadre della Protezione civile di Siracusa sono partite dalla sede comunale per raggiungere contrada Mottava, nella zona nord della città, per trarre in salvo 20 persone.

Altre famiglie isolate

Sono isolate per via degli allagamenti, causati dalla forte pioggia che cade ininterrottamente da ieri. Nel corso della serata la Protezione civile ed i vigili del fuoco hanno soccorso decine di automobilisti rimasti in panne con le proprie auto. Sono stati loro stessi, disperati, a chiedere aiuto: l’acqua aveva ormai raggiunto i finestrini e per un attimo si è temuto il peggio.

“Evitare gli spostamenti” dice assessore Protezione civile

“Una situazione drammatica- dichiara l’assessore alla Protezione civile Enzo Pantano- alla quale stiamo cercando di fronteggiare con tutti i mezzi a nostra disposizione. Rilanciamo l’appello ad evitare gli spostamenti a causa del pericolo legato all’intensità degli eventi atmosferici”.

Evacuazione di case

Alcune famiglie che risiedono nella zona di contrada Pantanelli, che ieri è stata chiusa precauzionalmente al traffico, sono state soccorse e fatte evacuare.

Anapo esondato

L’esondazione del fiume Anapo ha costretto la Protezione civile a sollecitare la fuga dalle abitazioni: non è la prima volta, del resto quella è una zona molto sensibile e puntualmente, ad ogni forte precipitazione, si verificano situazioni del genere.

Strade chiuse

L’area sud di Siracusa è impraticabile, da contrada Fusco fino a contrada Isola, che già paga l’interruzione da oltre un anno e mezzo di un tratto di strada di via Lido Sacramento. La strada provinciale 104 è chiusa al traffico.

Onde alte sei metri

Nella tarda serata di ieri, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha inviato un messaggio sul peggioramento delle condizioni meteo. “Si prevedono nelle prossime ore oltre intense raffiche di vento e precipitazioni, delle forti mareggiate con onde alte 6 metri, pertanto è necessario stare lontani dalle coste e dai litorali bassi, e limitare al massimo gli spostamenti” ha scritto il sindaco di Siracusa.

Alberi abbattuti in contrada Arenella

In contrada Arenella, diversi alberi sono stati piegati dalla forza del vento. Tante le richieste di soccorso dei residenti della zona balneare, tra le più popolate anche in inverno. Nella mente dei proprietari sono tornate in mente le scene legate ai danni causati, oltre un anno e mezzo fa, dal passaggio del ciclone Apollo.