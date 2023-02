Tragedia sfiorata in viale Piemonte

Il maltempo imperversa su Palermo da ieri, questa notte si è sfiorata la tragedia in una zona residenziale per il crollo di un enorme albero secolare. Fortunatamente il fusto si è abbattuto sul lato prospiciente la strada. Comunque si parla di danni ingenti con diverse auto letteralmente schiacciate dal peso enorme dei rami. E’ accaduto in viale Piemonte, all’angolo via delle Magnolie, nei pressi del cinema Tiffany. Parliamo quindi di un’area nevralgica della città, e non a caso questa mattina il traffico è letteralmente impazzito in zona. A lanciare l’allarme due automobilisti colpiti dal crollo dell’albero che sono usciti illesi dalla vettura.

Operazione di rimozione

Intervento della polizia municipale e dei vigili del fuoco, questi ultimi impegnati nella rimozione del grosso albero. Non sarà facile, probabilmente si dovranno effettuare delle operazioni di taglio delle fronde per alleggerire il peso del fusto per la sua completa rimozione. Soluzione che comunque è al vaglio delle autorità competenti.



Un albero che non si è riuscito a salvare

E’ probabile che il crollo dell’albero sia stato dovuto all’eccessivo peso e al non ottimale stato delle radici. E’ probabile che le piogge abbiano acuito un problema alla base del fusto. Tempo addietro proprio un problema di radici aveva creato dissesti sul manto stradale e per questo fu realizzata una pedana metallica.

Anche oggi maltempo

Insiste il maltempo in Sicilia anche per quasi tutta la giornata di oggi, venerdì 10 febbraio. La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. Schiarite in serata, sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera.

Allerta rossa nel Siracusano e Ragusano

Previste forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta rossa sul settore meridionale della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione nell’area centrale della Sicilia e allerta gialla sul settore meridionale della Calabria e sul restante territorio dell’isola. Allerta rossa nel Siracusano e Ragusano, arancione invece nel Catanese, Ennese e Nisseno. Allerta gialla nel Palermitano, Messinese, Agrigentino e Trapanese come si legge nell’avviso 23040 diffuso dalla protezione civile regionale.