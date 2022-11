soccorsi impegnati in tutta la provincia

Il maltempo, che sta flagellando in particolare la Sicilia orientale, imperversa anche nel Ragusano. Anche qui, pioggia e forti folate di vento hanno creato diversi danni in tutto il territorio ma i problemi maggiori si stanno riscontrando a Vittoria.

I danni alle aziende agricole

Le aziende agricole sono state colpite delle raffiche di vento che hanno spazzato via diverse serre e gli imprenditori, nonostante il pericolo e l’allerta della Protezione civile, si sono recati nei propri appezzamenti di terreno per salvare le produzioni.

Alberi abbattuti

La situazione è piuttosto critica ma lo è anche in città: sono volate finestre dagli appartamenti ma ci sono stati anche degli alberi abbattuti a ridosso delle abitazioni ed in prossimità delle strade. Un mezzo è stato sfiorato da una palma, anch’essa abbattuta dalla forza del vento. Tante le richieste di intervento ai vigili del fuoco ed al personale della Protezione civile che sono al lavoro con il supporto delle forze dell’ordine, tra cui polizia e carabinieri. Allarme a Scoglitti, frazione marinara di Vittoria, per via degli alberi caduti in diverse strade.

Maltempo a Siracusa

Alberi abbattuti, alcuni dei quali sulle strade provinciali, distacco di finestre dagli appartamenti, pezzi interi di calcinacci divelti dal vento ed allagamenti.

Il sindaco di Siracusa chiude tutto

E’ iniziata la conta dei danni nel Siracusano, sferzato dal maltempo che imperversa da ieri ma è la giornata di oggi a preoccupare di più, come era ampiamente previsto dai bollettini della Protezione civile.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha disposto, per la giornata di oggi, la chiusura degli impianti sportivo, delle aree mercatali, del Parco archeologico, del cimitero, inoltre sono state sospese tutte le manifestazioni sportive. Si sono verificate interruzioni di energia elettrica e di acqua.

“Rimanete a casa”, l’appello dei vigili del fuoco

“Viste le previsioni meteo per oggi, raccomandiamo di rimanere a casa” è l’appello lanciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa, che, da questa notte, sono al lavoro per rispondere alle chiamate di emergenza provenienti da ogni zona della provincia.