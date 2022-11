Secondo giornata consecutivo di maltempo e di allerta sulla Sicilia, Se ieri l’allarme era arancione oggi, domenica 27 novembre, è allerta gialla ma l’attenzione resta alta.

I fatti di Ischia (nella foto) creano non solo apprensione pere quei territori ma tutta il Sud Italia è in stato di preoccupazione. E anche in Sicilia vento forte e pioggia intensa a tratti possono provocare danni.

Una ventina di interventi a Catania e zone limitrofe

Sono stati 18, dalle 8 del mattino fino a sera, ieri, gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania nella provincia etnea. Non sono stati segnalati danni a persone. Otto interventi hanno riguardato danni da maltempo. Cinque interventi per crollo di cornicioni: due a Catania città, altrettanti nel territorio del Comune di Caltagirone, e poi uno ciascuno a Viagrande e Sant’Agata li Battiati.

La situazione a Siracusa

Nel capoluogo, la pioggia ha iniziato ad abbattersi con maggiore insistenza a partire dal primo pomeriggio, creando qualche allagamento, soprattutto nelle solite zone, tra cui il Villaggio Miano, nell’area nord di Siracusa, privo di un canale di gronda per la raccolta delle acque.

“Massima prudenza”, appello del sindaco

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha raccomandato tutti alle prudenza ma sottolineando che in strada ci sono gli agenti della Polizia municipale e della Protezione civile per intervenire in caso di necessità. “Pattuglie dei Vigili urbani in monitoraggio sul territorio urbano ed extraurbano, si raccomanda massima prudenza. Previsto peggioramento condizioni meteo dalle ore 14:00 in poi.

Maltempo nella zona sud

Il maltempo si è abbattuto soprattutto nella zona sud, in particolare a Pachino dove, peraltro, oggi, si è verificata una esercitazione di Protezione civile.

Il livello delle acque, in alcune aree, si è alzato notevolmente: diverse auto sono rimaste in panne e così ci sono state diverse segnalazioni di emergenza.

La bomba d’acqua

Nei giorni scorsi, proprio a Pachino, si è abbattuta una bomba d’acqua che ha inflitto diverse ferite al territorio, in particolare si sono registrate delle infiltrazioni nelle palazzine di edilizia popolare ed in diversi bassi. La sindaca, Carmela Petralito, ha avviato le consultazione con l’Iacp per le riparazioni e la Regione.

Notte di vento fra Palermitano e Trapanese

La notte è trascorsa fra le folate di vento nelle province di Palermo e Trapani. I danni, al momento, sembrano limitati a cartelloni diventi e crollo di cornicioni di stabili antichi. In un caso un ponteggio per ristrutturazione edile è stato puntellato dopo essere stato danneggiato da una folata. Numerosi i piccoli incidenti a causa dell’asfalto scivoloso ma la situazione appare ancora sotto controllo.

Le previsioni

La protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, che interessa la Sicilia per tutta la giornata di domenica 27 novembre. Su Palermo è prevista allerta gialla.

Continuano le piogge diffuse e rovesci temporaleschi, ancora una volta più intensi sui settori ionici e sulla costa palermitana. Venti forti di Grecale. Temperature in ulteriore calo. Temperature massime comprese tra gli 8 ed i 18 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 16 a Catania, 8 ad Enna, 17 a Messina, 17 a Palermo, 12 a Ragusa, 18 a Siracusa e 17 a Trapani.

(Nella foto la drammatica frana di Ischia)