Graduale attenuazione delle precipitazioni su bassa Calabria e nord Sicilia. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno molto mosso.

Rimane però l’allerta gialla in quattro province

Rimane, tuttavia, l’allerta gialla in Sicilia come annunciato dalla protezione civile regionale che ha pubblicato l’avviso numero 22327 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di giovedì 24 novembre.

Allerta gialla a Palermo ma anche in altre tre province: a Catania, Messina e Trapani che – secondo l’avviso – saranno interessate da precipitazioni. Previsti, dunque, disagi come già accaduto nei giorni scorsi. Una situazione che sembra migliorare, almeno in queste ore, dato che fino a questa mattina acquazzoni e venti forti hanno creato problemi in tutta l’isola con un’allerta gialla che ha interessato tutte le nove province.

Le precipitazioni saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nordorientale e settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati. Isole Eolie: cielo irregolarmente nuvoloso con temporanei addensamenti e con residue precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in esaurimento nel corso della giornata”.

Temperature ancora stabili

Rimangono stabili le temperature e comunque più alte rispetto alle medie del periodo. Massime tra i 14 ed i 22 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 22 a Catania, 14 ad Enna, 18 a Messina, 20 a Palermo, 18 a Ragusa, 22 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: aumento della pressione. Venti freschi settentrionali spazzeranno gran parte delle regioni, cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: pressione generalmente stabile. A parte qualche annuvolamento sulla Toscana, altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque.

Resto del Sud: Ancora qualche pioggia su Calabria, altrove avremo invece un maggiore soleggiamento. Temperature stabili.

Per venerdì 25 novembre nubi sparse ma senza piogge

Nubi sparse alternate a schiarite fino al pomeriggio. In serata, rapido aumento della nuvolosità sulla Campania con nuove piogge specie lungo i litorali. Asciutto tra Calabria e Sicilia. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno da molto mosso a mosso.

Nord: In questa giornata l’avvicinamento di un vortice farà peggiorare il tempo sulla Liguria di levante, sul resto delle regioni soleggiato.

Centro: Il tempo tenderà a peggiorare subito sull’alta Toscana, poi dalla Sardegna verso il resto della Toscana e quindi il Lazio e l’Umbria.

Resto del Sud: Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso fino al pomeriggio, poi diventerà via via più coperto, ma per ora senza piogge. Venti deboli.

Sabato 26 novembre

Nord: In questa giornata pioverà soprattutto in Romagna, altrove avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature stabili.

Centro: Condizioni di forte maltempo sulle regioni adriatiche. Piovaschi attesi sul Lazio e in Umbria e temporali sul sassarese. Venti forti.

Sud: Sabato, un vortice interessa le nostre regioni con precipitazioni abbondanti, sotto forma di nubifragio su Sicilia e Calabria tirrenica.