Ancora condizioni meteo avverse

Prosegue l’ondata di maltempo in Sicilia che già da diverse ore è interessata da temporali e forti venti che stanno causando disagi. Ed è ancora allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola.

La protezione civile regionale ha infatti diramato un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico numero 22326 valido dalle 16 di oggi alle 24 di mercoledì 23 novembre.

Indicate ancora una volta condizioni meteo avverse. “Persistono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, con raffiche di tempesta. Forti mareggiate su tutte le coste esposte”.

Allerta gialla

Anche domani, dunque, è indicata allerta gialla in tutta l’isola. Già oggi il maltempo si è fatto sentire. Anche per domani la condizione sarà replicata.

Rovesci

Sono previste precipitazioni “Sparse, con rovesci o temporali specie nella prima parte della giornata, sui settori centro-settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori NE, ove potranno risultare localmente diffuse; da isolate a sparse, con rovesci o brevi temporali, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Ed inoltre “Isole Eolie: cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, con rovesci o temporali specie nella prima parte della giornata”.

Mari agitati e venti di burrasca

Queste, invece, le previsioni meteo relative ai mari ed ai venti.

Mari: Da agitato a molto agitato il Tirreno; agitato lo Stretto di Sicilia; molto mosso, fino a localmente agitato lo Ionio. Moto ondoso in graduale calo.

Venti: Forti dai quadranti occidentali, con residui rinforzi di burrasca in mattinata.

I danni e disagi in Sicilia

Il forte vento che si è abbattuto su Palermo ha provocato danni anche al tendone del circo Miranda Orfei, in fase di allestimento vicino al centro commerciale Forum a Brancaccio. Le forti raffiche di libeccio hanno buttato giù una struttura che si trova davanti al tendone principale. In queste ore il personale che lavora al circo sta cercando di rimettere in piedi quanto distrutto per essere pronti per il debutto il prossimo 25 novembre.

Traghetti fermi

A causa del maltempo il traghetto della Tirrenia Palermo Napoli questa sera non salperà dal porto del capoluogo siciliano. Anche quello previsto domani da Napoli salterà la corsa.

Disagi anche per le crociere

Il mare molto mosso ha provocato anche la cancellazione dello scalo della Costa Crociere Firenze che questa mattina sarebbe dovuta attraccare a Palermo. Il comandante partendo da Cagliari si è diretto a Civitavecchia. La comunicazione è arrivata ai passeggeri della nave da crociera. Per quanti dovevano scendere a Palermo sarà previsto il ritorno nel capoluogo siciliano in aereo.

Forte vento e mare agitato alle Eolie

Il forte vento da sud-sud-ovest ed il conseguente aumento del moto ondoso anche oggi tengono navi ed aliscafi che collegano le isole Eolie ormeggiati nel porto di Milazzo, con inevitabili disagi nelle scuole, negli uffici pubblici e nel rifornimento delle attività commerciali. Con lo stop odierno ai collegamenti continua l’isolamento delle isole minori dell’arcipelago: Alicudi, Filicudi e il piccolo borgo di Ginostra non sono raggiungibili da oltre 60 ore. Salina, Panarea e Stromboli da oltre 48. Le uniche isole che sono state raggiunte, ieri, da un mezzo sono state Vulcano e Lipari, grazie ad una corsa straordinaria della nave Laurana che, poi, ha fatto ritorno, direttamente, nella città dello Stretto.