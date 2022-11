Condizioni meteo avverse, l'avviso della protezione civile

Temporali, venti di burrasca e mari agitati. L’autunno irrompe pesantemente in Sicilia dove continua l’ondata di maltempo e dove viene indicata per la giornata di domani, martedì 22 novembre, allerta gialla in tutte e nove province dell’isola.

Lo si legge nell’avviso numero 22325 protezione civile reginale valido dalle 16 odierne fino alle 24 di martedì 22 novembre.

Condizioni meteo avverse, allerta gialla in tutta l’isola

Tutte e nove province, dunque, saranno interessate da un’allerta gialla. Nella nota si evince che domani sarà caratterizzato da condizioni meteo avverse.

“Dalle prime ore di domani – scrive la protezione civile – martedì 22 novembre 2022, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da burrasca forte dai quadranti occidentali con raffiche di tempesta. Forti mareggiata su tutte le coste esposte”.

Le temperature invece potrebbero subire un aumento nei valori massimi.

Precipitazioni e temporali

Per il 22 novembre previste precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati deboli.

Isole Eolie: cielo da irregolarmente a molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie in serata/nottata”.

Per oggi invece le precipitazioni sono previste “Da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale e tendenti ad esaurimento, sui settori settentrionali con quantitativi cumulati deboli Isole Eolie: cielo irregolarmente nuvoloso con possibili precipitazioni”.

Mari e venti

Questa, invece, la situazione di mari e venti nell’isola per la giornata di domani indicata sempre nell’avviso. Mari: “Agitati tutti i bacini, fino a molto agitati il Tirreno centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio”.

E poi “Venti di burrasca sud-occidentali con raffiche di burrasca forte, tendenti a ruotare da ovest nord-ovest, con rinforzi fino a tempesta specie sui settori settentrionale e occidentale”.

Oggi, invece, mari “Molto mossi tutti i bacini, tendenti ad agitato il Tirreno meridionale” e venti “Localmente forti nord-occidentali, tendenti a ruotare da sud-ovest”.

Forti piogge e strade allagate a Palermo

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo per il maltempo che si è abbattuto da ieri sera nel capoluogo. Numerosi interventi per soccorrere gli automobilisti che sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi.

Caduta una palma

I pompieri sono intervenuti in via Messina Montagne lungo la parallela della Palermo Catania, nel sottopasso di via Belgio e all’ingresso della Palermo Sciacca. Anche in centro la pioggia intensa a tratti a provocato diversi allagamenti. Una palma a causa della forte pioggia è caduta in via Polito. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che con le motoseghe hanno tagliato a pezzi la pianta e liberata.

Allerta rossa su Abruzzo e Sardegna

Allerta rossa domani su Abruzzo e Sardegna. E’ quanto emerge dal bollettino di criticità pubblicato dalla protezione civile. In particolare gli avvisi riguardano il bacino dell’Alto Sangro e quelli di Montevecchio – Pischilappiu e del Tirso. Allerta arancione, invece, per Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Veneto e Friuli Venezia Giulia.