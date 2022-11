L’sos lanciato da Coldiretti per gli improvvisi violenti temporali

Il maltempo flagella la Sicilia e diverse altre regioni d’Italia. Con gli ultimi temporali salgono a ben 42 gli eventi estremi lungo la Penisola nell’ultima settimana con trombe d’aria, tempeste di vento, violenti temporali, grandinate e bombe d’acqua che hanno colpito la Penisola dopo un lungo periodo di caldo anomalo è assenza di precipitazioni. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in base all’Eswd, l’European Severe Weather Database.

I danni più diffusi

Uliveti devastati con rami spezzati e chiome danneggiate, serre scoperchiate, allarme per le semine dei cereali e frutta e ortaggi a rischio nelle campagne sott’acqua sono gli effetti secondo la Coldiretti della violenta ondata di maltempo con l’allerta della protezione civile in molte regioni con l’arrivo della neve in montagna.

La conferma del cambiamento climatico

“Una conferma del cambiamento climatico in atto con una tendenza alla tropicalizzazione che – sottolinea la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne che quest’anno superano già i 6 miliardi di euro dall’inizio dell’anno, pari al 10% della produzione nazionale”.

Problemi anche nelle campagne

Nelle campagne i forti temporali si abbattono su terreni secchi che, se non riescono ad assorbire l’acqua, subiscono allagamenti ma anche frane e smottamenti. Ma a preoccupare, sempre secondo Coldiretti, è anche il brusco abbassamento delle temperature in una situazione in cui il caldo anomalo ha mandato in tilt la natura con le piante che sono impreparate all’arrivo del freddo.

Cade un palo a Palermo e danneggi auto

Forte vento e pioggia hanno caratterizzato la scorsa notte a Palermo. Un palo della luce è caduto nel quartiere Noce. Un’auto Toyota Yaris è stata danneggiata. Alberi caduti anche in via Uditore e nella zona di Monreale e San Martino delle Scale che hanno bloccato le strade che portano a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la strada.

Voli dirottati dall’aeroporto di Palermo

A causa del maltempo e della burrasca che si è abbattuta in mattinata quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto di Falcone Borsellino a quello Fontanarossa di Catania. Sono i voli da Milano Malpensa della Wizzair delle 8, il volo Roma Fiumicino della Ryanair dell’8.05, il Bergamo Rynair delle 8.35 e l’EasyJet Europe delle 8.50. I passeggeri del volo Wizzair e quello Ryanair da Bergamo stanno tornando in pullman da Catania a Palermo, gli altri due quelli di EasyJet e Ryanair da Fiumicino stanno tornando in aereo da Catania a Palermo.