A metterli in salvo una pattuglia del Sagf della guardia di finanza di Nicolosi

I militari della stazione Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi hanno soccorso otto persone, compresi tre minorenni, rimaste isolate nella frazione di Tarderia a Pedara, sull’Etna dove c’è stata una forte nevicata. La segnalazione era arrivata al comando provinciale delle Fiamme gialle del capoluogo etneo dalla sala operativa dei vigili del fuoco.

Un gruppo di persone che a causa della forte bufera di vento e neve che da ieri sera si è abbattuta sull’Etna, erano rimaste isolate nelle loro case, prive, tra l’altro, di energia elettrica. A metterli in salvo una pattuglia del Sagf della guardia di finanza di Nicolosi e un’unità operativa dei pompieri con l’ausilio dei mezzi cingolati della Protezione civile regionale. Le otto persone sono state messe in salvo e portate a Pedara.

Dieci famiglie erano rimaste isolate dalla neve, caduta copiosa sull’Etna, e senza energia elettrica. “Sono al freddo da ieri sera – ha spiegato all’Ansa il sindaco Alfio Cristaudo, che coordina l’intervento – senza riscaldamento ed energia elettrica per un guasto nella zona, dove ci sono 60 centimetri di neve. Sono in ipotermia stiamo andando a recuperali”.

Sul posto l’Enel ha portato dei gruppi elettrogeni. Tra i soccorritori vigili del fuoco, guardia di finanza, rangers Europa di Nicolosi, soccorso alpino, misericordia, polizia municipale e carabinieri.

Sessanta interventi dei vigili del fuoco nel Catanese

Da stamattina 60 interventi dei vigili del fuoco a Catania a causa del maltempo per alberi abbattuti dal vento, cornicioni pericolanti e automobilisti in difficoltà. Più colpita la zona di Linguaglossa e Tarderia. E’ quanto scrivono, su Twitter, i vigili del fuoco.

Auto fuori strada sulla Messina-Catania

Un incidente stradale questa mattina si è verificato sull’autostrada Messina – Catania tra gli svincoli di Giarre e Acireale, a circa 1 km prima dello svincolo di Acireale. Un uomo che si trovava a bordo del mezzo è rimasto ferito.

L’uomo è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto per la messa in sicurezza del veicolo uscito fuori strada e per la messa in sicurezza della sede stradale. L’auto, dopo essere uscita di strada è finita sul terrapieno laterale. Sul posto anche le autorità per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe un incidente autonomo.