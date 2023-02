l'allarme dell'assessore alla protezione civile

Il maltempo sta mettendo in ginocchio Siracusa e parte della sua provincia. Le squadre della Protezione civile di Siracusa sono partite dalla sede comunale per raggiungere contrada Mottava, nella zona nord della città, per trarre in salvo 20 persone.

Famiglie isolate

Sono isolate per via degli allagamenti, causati dalla forte pioggia che cade ininterrottamente da ieri. Nel corso della serata la Protezione civile ed i vigili del fuoco hanno soccorso decine di automobilisti rimasti in panne con le proprie auto. Sono stati loro stessi, disperati, a chiedere aiuto: l’acqua aveva ormai raggiunto i finestrini e per un attimo si è temuto il peggio.

“Situazione drammatica” dice assessore Protezione civile

“Una situazione drammatica- dichiara l’assessore alla Protezione civile Enzo Pantano- alla quale stiamo cercando di fronteggiare con tutti i mezzi a nostra disposizione. Rilanciamo l’appello ad evitare gli spostamenti a causa del pericolo legato all’intensità degli eventi atmosferici”.

Evacuazione di case

Alcune famiglie che risiedono nella zona di contrada Pantanelli, che ieri è stata chiusa precauzionalmente al traffico, sono state soccorse e fatte evacuare.

Anapo esondato

L’esondazione del fiume Anapo ha costretto la Protezione civile a sollecitare la fuga dalle abitazioni: non è la prima volta, del resto quella è una zona molto sensibile e puntualmente, ad ogni forte precipitazione, si verificano situazioni del genere. Il ponte Capocorso è stato invaso dall’acqua, pure la zona di Cassibile, in contrada Spinagallo è in forte difficoltà.

Strade chiuse

L’area sud di Siracusa è impraticabile, da contrada Fusco fino a contrada Isola, che già paga l’interruzione da oltre un anno e mezzo di un tratto di strada di via Lido Sacramento. La strada provinciale 104 è chiusa al traffico.

Onde alte sei metri

Nella tarda serata di ieri, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha inviato un messaggio sul peggioramento delle condizioni. “Si prevedono nelle prossime ore oltre intense raffiche di vento e precipitazioni, delle forti mareggiate con onde alte 6 metri, pertanto è necessario stare lontani dalle coste e dai litorali bassi, e limitare al massimo gli spostamenti” ha scritto il sindaco di Siracusa.

Black-out elettrico, 2000 utenti al buio

Caos elettrico in città per via del maltempo, come annunciato dal sindaco di Siracusa. “Le estreme condizioni meteo di queste ore hanno causato un grave guasto elettrico che coinvolge più di 2000 utenze soltanto in città. Le squadre d’intervento sono attive sul territorio”

“Chiamate solo per pericolo vita”

“Stiamo vivendo in tutta la provincia una situazione di emergenza, aiutando ad evacuare i cittadini in zone a rischio, pertanto vi chiediamo di avere pazienza e chiamare i numeri di emergenza ufficiali soltanto per situazioni di pericolo e rischio per l’incolumità” è l’appello del sindaco.

Alberi abbattuti in contrada Arenella e via Filisto

In contrada Arenella, diversi alberi sono stati piegati dalla forza del vento. Tante le richieste di soccorso dei residenti della zona balneare, tra le più popolate anche in inverno. Nella mente dei proprietari sono tornate in mente le scene legate ai danni causati, oltre un anno e mezzo fa, dal passaggio del ciclone Apollo.

Pure in via Filisto, a due passi dalla Cittadella dello Sport, un albero è stato spezzato, inoltre, in vari punti della città sono volati via cartelloni pubblicitari. Problemi per gli immobili dove sono in corso degli interventi di ristrutturazione, i tecnici delle imprese in azione per evitare situazioni complesse.

Danni ad Augusta, “restate a casa”

E’ stata una notte pesante per la città. Si può entrare ed uscire da Augusta ma bisogna stare a casa perché ci sono diversi problemi. Le raffiche di vento hanno abbattuto gli alberi e danneggiato alcuni immobili che dovranno essere verificati. Fino al primo pomeriggio le condizioni saranno complicate.

Problemi sulla Carlentini-Pedagaggi

La Protezione civile di Carlentini ha raccomandato massima prudenza agli automobilisti che transitano sulla Provinciale 32, chiamata la Carlentini-Pedagaggi. La strada è invasa dall’acqua ma al momento è percorribile, l’invito, anche in questo caso, è di limitare gli spostamenti.

Allagamenti a Pachino

L’acqua ha creato allagamenti anche a Pachino, le mareggiate hanno invece interessato il borgo marinaro di Marzamemi. “La situazione è davvero difficile, in tutto il sud-est della Sicilia, come ciascuno può purtroppo costatare. Il Centro Operativo Comunale è attivo e ringrazio tutte le persone che si stanno prodigando senza sosta in queste ore: dai volontari alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, al personale comunale, agli assessori, a tutte le persone di buona volontà” dice la sindaca, Carmela Petralito.