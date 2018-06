Il nuovo magazzino in contrada Pantano d’Arci, nei pressi dell’aeroporto di Catania

Proseguono i lavori per il nuovo centro di distribuzione Penny Market di Catania, a conferma della volontà di espansione del marchio nella regione siciliana.

Una volta che il progetto sarà ultimato, entro la fine del 2018, contribuirà all’incremento occupazionale della regione, grazie al personale che sarà impegnato nella gestione e nelle attività del magazzino, oltre al personale generato dall’indotto.

Il nuovo magazzino si trova in contrada Pantano d’Arci, nei pressi dell’aeroporto, ed è una struttura di circa 20.000 mq (corrispondente a quasi 3 campi da calcio), scelta da Penny per una futura espansione della rete commerciale in Sicilia, parallelamente ai 27 punti vendita già aperti. I lavori per la realizzazione del nuovo edificio sono iniziati nell’ottobre 2017 ed è in fase di ultimazione la struttura prefabbricata.

Una particolare attenzione è stata riservata all’applicazione delle più moderne tecniche di costruzione per favorire il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale dell’edificio che sarà completamente coibentato per favorire una migliore gestione dei consumi. Nello specifico: verrà recuperato tutto il calore dell’impianto di refrigerazione alimentare che sarà poi smaltito nell’impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria.

Inoltre, l’edificio avrà un nuovo sistema di refrigerazione delle celle ad ammoniaca, illuminazione interna ed esterna mediante apparecchi illuminanti dotati di tecnologia LED che permetterà di risparmiare 297.284 KWh/anno, e sarà dotato di un impianto fotovoltaico.