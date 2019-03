nonostante avesse già il divieto di avvicinamento

Un catanese di 73 anni, dopo che la moglie 69enne anch’essa catanese con la quale ha vissuto per molti anni in Emilia Romagna l’aveva denunciato e fatto allontanare dallacasa familiare, è stato arrestato dai carabinieri dopo che è tornato in provincia di Bologna per tentare con la forza di entrare in casa della ex consorte.

L’uomo è stato bloccato al suo ritorno in Sicilia.

Durante il suo raid in Emilia Romagna il 73enne avrebbe inoltre danneggiato l’auto al figlio e minacciato la figlia ed il genero, ritenendo che quest’ultimo abbia una relazione con l’ex moglie. I militari hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bologna per aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie, ai figli e al genero.