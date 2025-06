Il pesce verrà ora sottoposto agli accertamenti necessari

Un bottino inimmaginabile quello recuperato e sequestrato dalla guardia costiera e la capitaneria di porto di Catania. Nella notte sono state infatti sequestrate ben due tonnellate di tonno rosso, con l’emissione contestuale di sanzioni divise tra il comandante di un peschereccio e il conducente di un furgone isotermico. Il pesce è ora sottoposto agli accertamenti per verificarne la commestibilità.

Imbarcazione intercettata

Durante un’attività di controllo e vigilanza in mare, per evitare che i prodotti ittici vengano pescati nel rispetto delle norme nazionali ed europee sulla protezione e la tutela, la Capitaneria di Porto ha bloccato un motopesca con del pesce illegalmente pescato e detenuto. Una volta raggiunto il punto di sbarco al porto di Pozzillo, con l’ausilio del personale della capitaneria di Porto di Catania e dopo un approfondito controllo dell’imbarcazione, col sequestro di ben 8 esemplari di tonno rosso. Essendo stato pescato oltre le quote previste dalla norma europea, al comandante del peschereccio è stata inflitta una multa del valore di 5.333 euro

Furgone bloccato

Sempre durante i controlli da terra, è stato fermato anche un furgone isotermico, con all’interno altri 6 unità di tonno rosso privi della documentazione necessaria che ne attestasse la provenienza. Anche in questo caso sono simultaneamente scattati il sequestro del pesce e un verbale amministrativo al conducente del mezzo dal valore di 2.666 euro.

Adesso i controlli necessari

La quantità cumulativa dei due sequestri è abnorme: due tonnellate di tonno sequestrato, 2000 chili la cui pesca e provenienza sono rispettivamente illecita e ignota. L’intero pescato è adesso sotto sequestro e posto in custodia cautelare in un centro di stoccaggio del Mercato Agroalimentare di Catania, verrà sottoposto ai previsti accertamenti di carattere sanitario da parte del personale medico veterinario dell’ASP della provincia di Catania, necessari per accertarne la commestibilità. Se questi controlli dovessero avere esito positivo, tutto il cibo sarà devoluto in beneficenza e distribuito tra vari enti caritatevoli