Controlli della polizia in diverse zone della città

Pescheria, panineria e giostraio invadono abusivamente il suolo pubblico. Scattano controlli e sanzioni a raffica a Catania, sia in centro che nelle zone più periferiche. Fari puntati sulle attività ambulanti e commerciali e anche sugli utenti della strada. Ad essere scoperto anche un nascondiglio della droga.

La rivendita di frutti di mare

Il titolare di una rivendita di frutti di mare di via Dusmet, nei pressi della Villa Pacini, è stato sanzionato per 6 mila euro a Catania dalla polizia. L’attività, autorizzata per la semplice vendita al dettaglio, era stata trasformata in un ristorante che occupava un’ampia area di suolo pubblico con sedie e tavoli per i clienti. All’uomo è stata contestata la mancanza di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e l’occupazione abusiva di suolo pubblico con nove tavoli e 31 sedie. Sedie e tavoli sono stati immediatamente rimossi e sequestrati, così come il rimorchio e le attrezzature utilizzate senza autorizzazione per la preparazione e la vendita del cibo.

A Borgo Ognina sanzioni a paninaro e giostraio

Analoghi controllo sono stati effettuati anche nella zona di Borgo Ognina. In via del Rotolo sono stati passati al setaccio le 8 attività di somministrazione cosiddette food truk presenti in zona. In un caso, gli agenti hanno accertato l’occupazione abusiva del suolo pubblico e hanno applicato le conseguenti sanzioni amministrative al titolare. I controlli, inoltre, sono stati estesi alle giostre presenti in piazza Nettuno, dove gli agenti hanno accertato che una di queste non era autorizzata. Al titolare è stata, dunque, elevata la prevista sanzione per l’esercizio senza licenza dell’attività. In totale le sanzioni applicate ammontano a circa 3 mila euro.

Agenti anche a san Berillo

Controlli capillari sono stati portati avanti anche nel quartiere di San Berillo sempre dalla polizia. Nel corso di queste attività, svolta con le unità cinofile, è stato individuato un nascondiglio della droga dove gli agenti hanno scovato alcune dosi di marijuana, tutte sequestrate. Particolare attenzione anche sul fronte stradale. Le persone controllate sono state 112, tra loro 27 annoverano precedenti penali. I veicoli sottoposti ad accertamento sono stati 68, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale sono state 7. Un veicolo è stato sequestrato per mancanza di copertura assicurativa e 2 motoveicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per guida senza uso del casco. Ritirate inoltre 3 carte di circolazione. I controlli sono stati estesi anche a diverse attività commerciali senza rilevare alcuna irregolarità.

