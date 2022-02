Addirittura in 240 rischierebbero il posto di lavoro

Ogni giorno che passa i numeri si rincorrono sui tagli della Pfizer nel polo produttivo di Catania. Secondo quanto trapela oggi, dalle pagine de “Il Sole 24 ore”, questi esuberi addirittura potrebbero riguardare ben 240 unità impiegate in territorio etneo, di cui la maggior parte con contratti a tempo. Dunque a questi non verrebbe rinnovato il contratto, agli altri invece sarà proposto il trasferimento verso l’industria di Ascoli Piceno che al contrario l’azienda farmaceutica sta potenziando.

Da settimane il vento gelido dei licenziamenti

Pfizer dal suo canto ha già sostanzialmente deciso. Lo ha reso noto in un comunicato nei giorni scorsi evidenziando da una parte la il ruolo “fondamentale dello stabilimento di Catania”, ma dall’altro la necessità di un intervento di modernizzazione, con un ulteriore investimento di 27 milioni di euro nei prossimi tre anni, che però dovranno tenere conto “anche al calo della domanda dei volumi produttivi di un antibiotico iniettabile”, ed è quello che porterà alla riduzione dell’organico.

La preoccupazione dei sindacati

“Almaviva, Pfizer, raffineria di Milazzo e petrolchimico di Siracusa: in una sola settimana dall’apparato produttivo siciliano sono giunti segnali allarmanti che rischiano di tradursi nella perdita di migliaia di posti di lavoro”. Sono la parole del segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino. “Siamo di fronte al crollo dell’apparato produttivo, – aggiunge – settori come il commercio e il turismo arrancano, non c’è stata una inversione di tendenza e temiamo che anche con il Pnrr, che peraltro in settori come i trasporti non presenta risorse aggiuntive, non si disegni una prospettiva di sviluppo. Oggi, stando così le cose, la Sicilia rischia di avere il colpo di grazia dalla pandemia con il baricentro del paese che si sposta sempre di più a Nord e noi qui al sud sempre più isolati economicamente ma anche fisicamente a causa di un sistema dei trasporti inadeguato”.

I numeri dello stabilimento Pfizer a Catania

Realizzato nel 1959, recentemente è stato potenziato il suo ruolo nella produzione di farmaci iniettabili sterili anche generici. Secondo quanto certificato nel proprio sito internet dalla stessa azienda, la superficie di produzione si estende per 140.000 metri quadrati, di cui circa 27.000 coperti. E’ un sito specializzato nella produzione di antibiotici parenterali di prima linea per uso ospedaliero, penicillinici e non penicillinici. Il suo volume di produzione è pari a circa 24 milioni tra flaconi e siringhe e conta un centinaio di mercato dove esporta.