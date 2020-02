Dopo le minacce, l'uomo è passato alla violenza

Notte di terrore per madre e figlia a Tremestieri Etneo (Ct) picchiate dal congiunto di 44 anni per denaro. Sono stati i Carabinieri di Gravina di Catania ad arrestarlo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e tentata estorsione nei confronti della madre di anni 66 e la sorella di anni 31.

L’uomo sotto l’effetto dell’alcol è entrato nella casa della madre dove c’era anche la sorella, chiedendo del denaro. Al rifiuto ha iniziato con il minacciarle per poi passare alla violenza. Ha prima picchiato la madre colpendola con calci e pugni, per poi spostare le proprie attenzioni sulla sorella, accorsa in aiuto dell’anziana madre, costretta a fuggire in strada.

L’uomo è stato arrestato e portato in carcere. Le vittime, trasportate tramite ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro hanno riportato diversi traumi alla testa ed altri parti del corpo guaribili in una decina di giorni.