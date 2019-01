l'8 marzo al teatro ambasciatori

Nuova data per il tour teatrale di Teo Mammucari. Venerdì 8 marzo “Più bella cosa non c’è”, il suo nuovo show, sarà al Teatro Ambasciatori di Catania con un appuntamento organizzato da Giuseppe Rapisarda Management.

Non sono bastati più di 20 programmi televisivi a tirare fuori la verità e i pensieri personali che Teo ha portato con sé per tutti questi anni. Sceglie il teatro e sposa il progetto di presentare un monologo dove può finalmente parlare con il suo cinismo di quello che sta accadendo al suo mondo. Uno spettacolo comico, molto irriverente attraversando tutto quello che Teo ha vissuto in questi 20 anni dalla sua vita personale a tutto quello che accade nel suo mondo.

“Teo Mammucari – Più bella cosa non c’è” è il titolo e il suo punto di partenza per questo lungo viaggio che si chiama vita, uno spettacolo da non perdere che attraversa l’amore, la gioia di essere diventato padre, ma soprattutto la speranza di uscire da quello che il programma sociale ci impone. Scritto e diretto da Teo Mammucari raccogliendo in chiave ironica e comica una realtà che ci ha trasformato in robot.

Biglietti già in vendita su ticketone.it, nei punti vendita ticketone e del circuito SiciliaTicket.