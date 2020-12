I NOMI DEGLI ARRESTATI

Una vasta operazione antimafia a Catania ha portato al fermo di 18 persone. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale su delega della Dda. Gli arrestati sono indagati a vario titolo per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, turbativa d’asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di armi da fuoco. le Fiamme Gialle hanno anche eseguito il sequestro preventivo, per un valore complessivo di un milione di euro, delle quote sociali e del patrimonio aziendale della “Friscus srl”, che opera nel setore della logistica per trasporti, la cui proprietà sarebbe stata fittiziamente intestata a una prestanome del clan.

Le indagini hanno riguardato 37 soggetti. Scoperto un giro di pizzini che Orazio Scuto “il vetraio”, reggente del “clan Laudani” per il territorio acese e detenuto a Caltanissetta, faceva recapitare gli ordini. i pizzini erano nascosti nelle confezioni di succhi di frutta o barrette di cioccolato e venivano portati all’esterno del carcere grazie all’aiuto di Valentina Scuto. Il clan era gestito di fatto da Litterio “Rino” Messina. Sono stati ricostruiti episodi di estorsione nei confronti di imprenditori catanesi posti in essere da esponenti del clan Santapaola.

Il clan laudani si era specializzato in estorsioni ma anche nelle procedure di esecuzione fallimentare. Nel dettaglio, nel corso delle indagini sono stati riscontrati, in primo luogo, 8 episodi estorsivi, in alcuni casi posti in essere dai componenti del clan a danno di imprenditori e professionisti per finanziare l’associazione mentre, in altre circostanze, gli appartenenti del sodalizio criminale hanno agito per favorire illecitamente imprenditori, i quali – a fronte di crediti commerciali non pagati – hanno preferito, invece che procedere legalmente, fare ricorso all’intermediazione degli esponenti mafiosi per recuperare le somme, avvalendosi della forza di intimidazione connessa all’appartenenza di questi ultimi all’organizzazione criminale e al fine di accelerare la procedura di incasso del credito.

L’altro settore coinvolto dalle attività di indagine è quello rappresentato dalle interferenze nelle procedure giudiziarie di vendite all’asta di beni. In questo ambito, soggetti appartenenti o vicini al clan Laudani, sono intervenuti, in diverse occasioni, affinché gli imprenditori dichiarati falliti – nei cui confronti era stata attivata la procedura di esecuzione immobiliare – potessero illecitamente rientrare in possesso del bene posto all’asta, ricavandone utilità. In tale contesto, esponenti del “clan Laudani” si sono attivati, ricorrendo a minacce e intimidazioni, in modo da inibire la partecipazione di potenziali offerenti alla procedura esecutiva, in tal modo garantendo al debitore esecutato di ottenere, sia pure attraverso intestatari fittizi, la restituzione dei beni.

Le indagini hanno posto in luce una importante disponibilità di armi degli affiliati all’organizzazione mafiosa, che sono state utilizzate nel compimento di episodi violenti e nelle intimidazioni. E’ risultata la figura di Giacomo Cageggi (alias “il pugile” o “Rocky”), referente del “clan Laudani” per Lineri e Misterbianco, più volte protagonista di spedizioni punitive armate e intimidazioni nei confronti di clan rivali.

ELENCO SOGGETTI DESTINATARI DELLA MISURA CAUTELARE

CUSTODIE IN CARCERE

Bonaccorso Carmelo, nato il 28/12/1962 a Catania (CT)

Bonanno Rosario, nato il 08/10/1962 a Catania (CT)

Brancato Girolamo, nato il 20/11/1973 a Catania (CT)

Caggegi Giacomo, nato il 28/04/1980 a Catania (CT)

Caruso Alberto Gianmarco Angelo, nato/a il 31/03/1980 a Catania (CT)

Casesa Mirko Pompeo, nato il 10/03/1983 a Catania (CT)

Mazzaglia Salvatore, nato il 29/05/1957 a Nicolosi (CT)

Messina Litterio, nato il 16/10/1962 a Catania (CT)

Puglisi Antonino, nato il 08/03/1965 a Catania (CT)

Scuto Orazio Salvatore, nato il 01/01/1959 a Aci Catena (CT)

ARRESTI DOMICILIARI

Tiezzi Dante Giuseppe, nato il 02/12/1962 a Catania (CT)

Sidoti Rosaria Gabriella, nata a Catania il 18/07/1972

Pappalardo Vincenzo Massimiliano, nato a Catania il 13/08/1969

Anicito Luca, nato il 02/05/1974 a Paternò (CT)

Giuffrida Alfio, nato il 04/02/1966 a Biancavilla (CT)

Mannino Rosario, nato il 06/10/1964 in Germania (EE)

Pappalardo Gianfranco Antonino, nato il 05/10/1972 a Paternò (CT)

Scuto Valentina Concetta Caterina, nata il 23/07/1987 a Catania (CT)