Politica siciliana a lutto per la comparsa di Pippo Reina, ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti nel governo Berlusconi.

Politico di lungo corso Reina era stato fra i fondatori del Movimento per l’autonomia. Era considerato uno degli ideologi e registra della nascita del movimento centrista della colomba bianca che nella scorsa primavera era confluito nel nuovo progetto di Grande Sicilia guidato dallo stesso Raffaele Lombardo con Gianfranco Micciché e Roberto Lagalla.

Mondo autonomista si stringe alla famiglia

“Il mondo autonomista si stringe oggi nel dolore per la scomparsa di Pippo Reina, già sottosegretario e figura di riferimento nella storia politica siciliana e del Mpa” si legge in un messaggio di cordoglio del partito.

“Con la sua passione, il suo impegno e la sua costante dedizione, Reina ha rappresentato un punto fermo per intere generazioni, contribuendo in modo significativo alla crescita del movimento autonomista e difendendo con forza i valori e le istanze della Sicilia.

Con Pippo Reina perdiamo non solo un esponente politico di primo piano, ma soprattutto un uomo di grandi qualità umane, che ha sempre anteposto l’interesse della comunità a qualsiasi logica personale o di partito. La sua testimonianza di coerenza e di amore per la Sicilia rimane un’eredità preziosa che continuerà a guidare il nostro cammino.

Alla famiglia giungano i sentimenti più sinceri di vicinanza e di cordoglio da parte di tutta il mondo autonomista, unita nel ricordo e nella gratitudine”.