Il Gip di Catania ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per le 8 persone fermate 4 giorni fa dalla squadra mobile in esecuzione di un provvedimento della locale Procura distrettuale accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere aggravata, reati reati contro il patrimonio, furto, estorsione e rapina.

Tra i destinatari del provvedimento anche un poliziotto che era in servizio alle Volanti ritenuto responsabile della partecipazione all’associazione e di concorso in reati fine.

Le indagini erano state avviate nel giugno scorso dalla squadra mobile su una serie di furti aggravati con la modalità

della cosiddetta “spaccata” e rapine a esercizi commerciali ed aree di servizio del capoluogo. Le indagini hanno permesso di individuare e, successivamente, monitorare, un’associazione per delinquere che agiva durante le ore notturne, spesso utilizzando autovetture e motocicli provento di furto.

L’attività dalla polizia avrebbe consentito anche di ricostruire l’organigramma dell’associazione, identificandone promotori ed organizzatori e gli altri componenti del sodalizio. Durante le indagini è stato sventato una rapina in

appartamento, arrestando in flagranza di reato uno dei promotori dell’associazione ed il suo complice, all’atto di introdursi all’interno dell’abitazione di due anziani coniugi.