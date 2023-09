Maurizia Cacciatori e Riccardo Pirrone tra gli ospiti

“Sblocca il potere della comunicazione“. È il claim di ConfCommunication, l’evento di alta formazione promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia – Terre dell’Etna e del barocco – Catania Metropolitana, in programma domani lunedì 18 settembre, dalle 9:30 alle 16:45, al President Park Hotel di Aci Castello (Ct).

Lo scopo

Si tratta di un’iniziativa che vuole mettere in evidenza le nuove tendenze del momento e dar modo ai partecipanti di apprendere le tecniche utilizzate dai maggiori esperti del settore. La Sicilia è una regione ricca di imprese dinamiche e di talento imprenditoriale, ma che troppo spesso lavorano in modo isolato. L’evento vuole, dunque, offrire la possibilità di rompere le barriere per creare una rete di collaborazione tra le aziende, favorendo lo scambio di idee, la

condivisione di best practice e l’identificazione di opportunità di business. Una comunicazione chiara, aperta e rispettosa favorisce, infatti, la comprensione reciproca, la risoluzione dei problemi e la costruzione di rapporti sani e armoniosi. È la chiave per stabilire relazioni significative, per azzerare i conflitti, per lavorare in squadra e raggiungere obiettivi comuni.

Dal social media manager di Taffo all’ex pallavolista motivatore

La giornata sarà impreziosita dagli interventi di alcuni dei principali esperti del settore. Figure di rilievo del mondo della comunicazione, e non solo, come Riccardo Pirrone, digital strategist, influencer ed esperto di comunicazione, ma anche social media manager di Taffo, agenzia funebre divenuta famosa per l’utilizzo di una comunicazione irriverente e dissacrante; e Maurizia Cacciatori, ex pallavolista e campionessa della nazionale italiana, oggi speaker motivazionale, che incontra le aziende e incentra i suoi speech su team e gioco di squadra.

Dalla comunicazione tradizionale a quella innovativa

Nel corso dell’evento, condotto dall’ingegnere informatico e imprenditore digitale, Simone Terreni, fondatore di VoipVoice, che farà anche un focus sull’intelligenza artificiale, si terrà un panel dal titolo “Dalla comunicazione tradizionale a quella innovativa”, che vedrà gli interventi di Marco Severino, communication manager e responsabile ufficio stampa di Gruppo Arena; Giuseppe Russo, giornalista pubblicista, imprenditore ed editore nel settore radio-televisivo del Gruppo Rmb, presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Catania; Luigi Pulvirenti, giornalista che si è occupato di comunicazione istituzionale in amministrazioni statali e regionali e di comunicazione corporate per aziende private, sia nel settore agroalimentare che oil and gas, specializzandosi nella reputazione aziendale. Attualmente è external relations and corporate communication di Sonatrach Raffineria Italiana. Impegnato anche nel mondo dello sport, è presidente della Farmitalia Saturnia Aci Castello, che prenderà parte alla prossima Superlega di pallavolo maschile; Tania Di Mario, presidente dell’Ekipe Orizzonte ed ex giocatrice di pallanuoto con il Setterosa, ha vinto due medaglie olimpiche (una d’oro e una d’argento), un Mondiale e tre Europei; Biagio Semilia, esperto in web marketing, advertising e informazione, editore di blogsicilia.it e di numerosi giornali online iperlocal e verticali. Ha fondato nel 2016 Digitrend, l’azienda che affianca gli editori nel percorso di trasformazione ed evoluzione digitale e nel community building; Cristiano Di Stefano, presentatore televisivo e radiofonico, coach professionista specializzato in tecniche di problem solving, leadership e public speaking. Attualmente lavora come team manager e responsabile della comunicazione per il gruppo Di Martino.