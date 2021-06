marco forzese, coordinatore di cantiere popolare a catania, lancia l'allarme

“In queste settimane – dice Forzese – ho potuto confrontarmi con moltissimi sindaci del Catanese che lamentano l’insufficienza delle risorse a loro disposizione non solo per garantire servizi essenziali ma anche e soprattutto per sostenere i nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito e che dal Coronavirus hanno subito una vera e propria mazzata, senza considerare l’impossibilità di garantire l’assistenza sanitaria”.

Prosegue Forzese: “Il fermo prolungato delle attività lavorative e la lenta ripresa della produzione non ha fatto i conti con la vera emergenza rappresentata dalle nuove povertà. Sono oltre 450mila, secondo l’Istat, le famiglie siciliane che versano in condizioni di assoluta indigenza”.

Conclude il coordinatore di Cantiere Popolare a Catania: “Dal governo Draghi, che sta affrontando in modo egregio la campagna di vaccinazione e la pianificazione delle risorse del Recovery Plan, il Sud si aspetta risposte veloci: necessario rimpinguare il fondo delle autonomie locali e finanziare la spesa sociale e gli aiuti ai nuovi poveri. Le amministrazioni locali, con i loro sindaci, operano ogni giorno a contatto con le mille problematiche di chi non riesce a vivere e devono essere messe in condizione di dare risposte efficaci. Il rischio è che le tensioni sociali e il malessere di ampie fasce della popolazione, da un momento all’altro, non si riesca più a controllarle”.