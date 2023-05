Famiglie, commercianti e chiunque avesse esigenza di piccoli prestiti di poche migliaia di euro. erano le vittime della vasta banda di usurai scoperta dalla polizia di Catania. Dall’alba di oggi, infatti, la Polizia di Stato è impegnata in una vasta operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, su un diffuso e sommerso sistema di prestiti a strozzo, con elevati tassi usurari ai danni di persone in precarie condizioni economiche. Sono nove gli arresti disposti dall’autorità giudiziaria

I prestiti a strozzo

Ai prestiti, generalmente di piccoli importi, tra i 1.000 ed i 2.000 euro, concessi a persone che spesso non avrebbero potuto accedere al sistema ordinario di credito per i motivi più svariati, venivano dati soldi con estrema facilità ma poi venivano applicati tassi usurari che poteva raggiungere l’incredibile cifra del 490% annuo. In pratica su un prestito di mille euro potevano esserne richiesti indietro anche tremila con estrema facilità e in tempi brevissimi.

Le rate e le pressioni

Le rate dovevano essere pagate settimanalmente o mensilmente a seconda delle singole situazioni e accordi ma anche gli accordi potevano variare. Il pagamento veniva ottenuto attraverso minacce e finanche appostamenti per intimorire le vittime ed assoggettarle agli aguzzini. Una sorta di pressione costante veniva esercitata sul debitore in varie forme.

Usurai svegliati all’alba e perquisizioni in corso

dopo una lunga serie di indagini i presunti usurai sono stati svegliati prima dell’alba dagli agenti di polizia. Tuttora sono in corso perquisizioni in abitazioni, uffici e locali a disposizione di sospettati e di presunti complici ad opera degli investigatori della Polizia di Stato e della Sezione di P.G. della Procura Distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Catania.

Gli investigatori cercano ulteriori riscontri al materiale probatorio fino ad ora raccolto e possibili libri contabili dell’organizzazione e dei singoli che possono condurre anche ad identificare altre vittime del vasto giro di prestiti illegali e a tassi del tutto inaccettabili.