Ora l'uomo si trova in carcere

La polizia di Caltagirone (Ct) ha fermato un uomo di origini sudamericane residente nello stesso comune perché accusato di continui atti persecutori nei confronti della ex compagna.

L’uomo è stato portato in carcere dopo che gli era stata prima notificata una misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e poi gli arresti domiciliari dopo aver continuato la sua condotta.

Ma ciò non è bastato. L’uomo ha continuato a perseguitare la ex, incurante delle prescrizioni che gli erano state imposte con gli arresti domiciliari, utilizzando ogni mezzo: dai pedinamenti alle minacce via social network. I poliziotti hanno raccolto le denunce della vittima e la Procura della Repubblica ha richiesto, e ottenuto, un provvedimento restrittivo più efficace: il carcere.