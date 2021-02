Salvini risponde di sequestro di persona

Gregoretti: udienza Gip Catania, Lamorgese depone come teste

Come teste, dopo sarà sentito Di Maio. Salvini presente in aula

Avvocato parte civile, “Eccessive esternazioni Gip”

È cominciata nell’aula bunker del carcere di Bicocca a Catania la deposizione del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, come testimone, nell’ambito dell’udienza preliminare del procedimento Gregoretti per la richiesta di rinvio a giudizio di Matteo Salvini. Subito dopo è prevista la deposizione, sempre come testimone, dell’allora vice premier e attuale ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

L’ex ministro dell’Interno, presente assieme al suo legale, l’avvocato Giulia Bongiorno, è imputato per sequestro di persona per il ritardo dello sbarco di 131 migranti nel luglio del 2019. L’udienza è presieduta dal presidente dei Gip di Catania, Nunzio Sarpietro. Sono presenti anche i legali delle parti civili, gli avvocati Daniela Ciancimino (Legambiente nazionale e Sicilia), Antonio Feroleto (Arci nazionale) e Corrado Giuliano (Accoglierete) e il penalista Massimo Ferrante che rappresenta una famiglia di migranti presente sulla nave Gregoretti.

Giuliano, “Staremo attenti a sobrietà”

“Alcune esternazioni ci sono sembrate eccessive rispetto alla terzietà. Per questo saremo attenti alla sobrietà del magistrato per tutto quello che voi avete seguito sulla stampa”. Lo ha detto l’avvocato Corrado Giuliano dell’associazione AccoglieRete riferendosi alla posizione del Gup Nunzio Sarpietro che presiede l’udienza preliminare per il caso Gregoretti a Catania. Il legale, prima dell’inizio dell’udienza all’aula bunker di Bicocca, ai giornalisti ha spiegato di riferirsi “non alla vicenda del ristorante”, di cui si è occupata la trasmissione Le Iene di Italia 1, che “è un’altra cosa”, ma “quello che è successo nel procedimento” a Roma, durante l’audizione dell’allora premier Giuseppe Conte, durante il quale, ha riferito l’avvocato, “ha parlato anche di Palamara e di un suo fatto personale non pertinente con il processo”.

“Ricusazione? Non ancora”

“E questo – ha sottolineato – non ci convive”. Alla domanda dei giornalisti l’avvocato Giuliano se come parte civile stanno pensando alla ricusazione del Gip ha detto: “no, non ancora”. Ai cronisti che hanno chiesto ancora se ci stessero pensando, l’avvocato ha osservato: “stiamo attenti perché è una cosa molta delicata…”.