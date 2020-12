In aula Bunker

Sabato 12 dicembre 2020 il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà di nuovo a Catania per il processo Gregoretti. Appuntamento nell’aula Bunker Bicocca della città etnea alle 9,30″. Lo si legge in una nota in cui viene aggiunto che “sono attesi anche Giuseppe Conte, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta”.

Su richiesta della difesa e delle parti civili il gup di Catania Nunzio Sarpietro ha disposto, nell’ambito del procedimento sulla Gregoretti, un’ ulteriore attività istruttoria che prevede, tra l’altro, l’audizione del premier Conte e dei ministri Lamorgese, Di Maio e degli ex ministri Trenta e Toninelli. Lo ha deciso nell’ottobre scorso dopo quasi due ore di Camera di Consiglio. Prima di ritirarsi il Gup aveva ascoltato le parti e la Procura aveva chiesto la sentenza di proscioglimento, perché tecnicamente non è più possibile richiedere l’archiviazione.

Il 12 febbraio scorso il Senato ha autorizzato il processo contro Matteo Salvini, ex ministro dell’interno all’epoca dei fatti, accusato di sequestro di persona aggravato dal tribunale dei ministri di Catania per aver impedito a 131 persone di sbarcare in Italia dopo essere state soccorse dalla nave della guardia costiera italiana Gregoretti nel luglio del 2019. La giunta per le immunità e le Autorizzazioni a procedere del Senato aveva già autorizzato il procedimento, grazie a un inaspettato voto favorevole della Lega, il 20 gennaio.

Salvini si è difeso, accusando il presidente del consiglio Giuseppe Conte e ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli di aver condiviso con lui la decisione di bloccare i naufraghi e l’equipaggio della nave militare italiana per cinque giorni e dicendo di aver agito per difendere l’interesse nazionale.