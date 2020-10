Caffè a 3 fra i big del centrodestra poco prima dell’udienza preliminare prevista oggi nel tribunale di Catania nei confronti di Matteo Salvini per il caso dei migranti della nave Gregoretti. Il leghista, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si sono incontrati per una breve colazione in un hotel sul lungomare della città siciliana. Precedentemente un incontro fra i tre era stato previsto in piazza Duomo, poi rinviato per motivi di sicurezza. Obiettivo, esprimere il sostegno degli alleati del centrodestra al segretario della Lega.

“Insieme, a Catania, al fianco di Matteo Salvini: è un dovere, ancor prima che un diritto, di qualsiasi ministro, fare ciò che gli chiede la maggioranza degli italiani e difendere le leggi e i confini di questa nazione”. È il tweet che la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha postato nel giorno dell’udienza preliminare per Matteo Salvini sul caso Gregoretti, aggiungendo una foto di lei insieme a Salvini e al vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che si sono incontrati stamattina in un hotel sul lungomare di Catania.

E anche Tajani ha scelto di twittare sul tema “Con Matteo Salvini e Giorgia Meloni a #Catania. Per una giustizia giusta e non politicizzata, per difendere il diritto della politica di prendere decisioni” è il cinguettio di Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia che twitta postando una foto di loro tre.

Sceglie Facebook Matteo Salvini “Negli occhi le immagini di ieri sera, grazie a tutti coloro che sono venuti a Catania anche da molto lontano per dimostrarmi la loro vicinanza. E grazie a tutti coloro che me l’hanno dimostrata anche da casa. È per me motivo di orgoglio, onore, forza. Avanti a testa alta, con fiducia, certo di aver sempre agito per la difesa della patria e la sicurezza degli italiani”. È il messaggio scritto sul social network dal leader della Lega Matteo Salvini che a breve sarà in tribunale a Catania per l’udienza preliminare sul caso Gregoretti.

E poco prima delle 9, Salvini è arrivato al Palazzo di Giustizia di Catania per partecipare all’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona nella gestione dello sbarco di 131 migranti da nave Gregoretti, avvenuto nel luglio del 2019 a Siracusa. Il leader legista è accompagnato dal suo legale, l’avvocato Giulia Bongiorno.