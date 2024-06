Personale della Polizia di Frontiera di Catania, in servizio presso l’aeroporto di Catania a seguito dei rafforzati controlli effettuati, ha individuato un passeggero in possesso di cinque cartucce, inesplose, di grosso calibro, occultate all’interno del proprio bagaglio. Nello specifico, nelle prime ore del mattino dello scorso 11 giugno, un passeggero 50enne, al fine di intraprendere un viaggio aereo diretto in un paese europeo, sottoponendosi ai controlli di sicurezza, è stato trovato in possesso delle summenzionate cartucce, senza però che ne giustificasse il lecito “possesso”. Il passeggero, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per il reato di possesso di munizioni, mentre, le cartucce sono state poste sotto sequestro.

Occhiali rubati a Fontanarossa

Gli agenti della Squadra di polizia giudiziaria dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Catania hanno denunciato in stato di libertà un passeggero di 35 anni responsabile del furto di un paio di occhiali da sole, avvenuto presso un negozio, all’interno dell’area partenze dell’aeroporto Vincenzo Bellini. I poliziotti, ricevuta notizia del furto, attraverso un’approfondita e attenta analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che si trattava di un passeggero che si era imbarcato poco prima sul volo nella tratta Catania – Milano Linate.

Pertanto è stata segnalata la notizia agli agenti Polizia di Frontiera di Milano Linate, che dopo aver ricevuto le immagini del furto, all’arrivo del volo, sono riusciti a bloccare ed identificare il 35enne autore del furto. L’uomo, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, ha riconsegnato spontaneamente gli occhiali da sole ammettendo di averli rubati presso l’aeroporto di Catania Fontanarossa.

Automobilista denunciato

In un pomeriggio dello scorso fine settimana, nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di “Caltagirone” hanno denunciato un uomo per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, benché richieste dai poliziotti. In particolare, in occasione di una tradizionale manifestazione folkloristica, nei pressi del Tribunale, gli agenti hanno effettuato il controllo di un veicolo, responsabile di aver oltrepassato alcune transenne, posizionate a chiusura della strada.

I poliziotti hanno immediatamente bloccato la vettura per evitare che proseguisse la marcia, giungendo pericolosamente a ridosso del folto pubblico lì presente. Nel corso dell’identificazione, nonostante la richiesta degli agenti, l’automobilista si è rifiutato di fornire le proprie generalità tenendo un atteggiamento irrispettoso verso i poliziotti. L’uomo, un 54enne calatino, proprio per il suo comportamento, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale