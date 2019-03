i fatti nel catanese, concessi gli arresti domiciliari

Una ragazza di 29 anni è stata arrestata dai carabinieri di San Giovanni La Punta (Catania) con l’accusa di aver tentato di estorcere denaro ad un 40enne che si è visto pubblicare sulla pagina di un sito web di incontri dedicata ai “soli uomini” una sua foto e il suo numero di telefono e al quale avrebbe chiesto 100 euro per rimuovere l’annuncio.

L’indagata è stata posta ai domiciliari. I militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania per tentata estorsione continuata.

La vittima si è rivolta ai carabinieri raccontando di aver contattato una donna che sullo stesso sito web aveva messo un annuncio in cui chiedeva 50 euro per inviare foto e video a carattere erotico. La donna gli aveva precisato che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato con un accredito.

L’uomo aveva inizialmente rifiutato l’offerta ma poi aveva detto di essere disposto a pagare, ma non tramite carta prepagata. La donna a quel punto avrebbe fatto salire la tariffa a 100 euro e l’avrebbe minacciato che, se il pagamento non fosse avvenuto, avrebbe messo l’inserzione sulla pagina del sito dedicata agli incontri a sfondo sessuale tra uomini, cosa che dopo pochi minuti sarebbe in realtà avvenuta.

A questo punto la vittima avrebbe ricontattato la ragazza per offrirle 50 euro per rimuovere l’inserzione, che invece gliene avrebbe chiesti 100. Il 40enne ha detto ai militari che aveva deciso di rivolgersi a loro perché tempestato in pochi giorni da telefonate da parte di uomini che chiedevano di incontrarlo.

La donna, che sul sito aveva pubblicato una sua foto falsa, era stata già destinataria di misure cautelari emesse dal Gip di Parma in relazione a due episodi analoghi a quello denunciato dal 40enne.

(foto di repertorio)