Le prossime tappe

Musica ed emozioni travolgenti per la tappa inaugurale del tour di Carnevale 2026 del Radio Time 90 Dance Show. Un esordio che ha superato le aspettative, confermando la forza attrattiva di un format capace di unire e coinvolgere generazioni diverse, riportando alla memoria emozioni senza tempo, sulle note dei mitici anni ‘90.

Nonostante la pioggia e le temperature rigide, a Misterbianco la risposta del pubblico è stata straordinaria. Una piazza gremita, con famiglie, adulti e bambini, provenienti anche da fuori provincia, che hanno scelto di esserci, trasformando la serata in una grande festa e generando ricadute economiche importanti su tutto il territorio.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, presente per tutta la durata dell’evento, insieme alla giunta e a una folta rappresentanza del consiglio comunale, a conferma della vicinanza dell’amministrazione a iniziative capaci di valorizzare il territorio e rafforzare, al tempo stesso, il senso di appartenenza della comunità.

Il Radio Time 90 Dance Show si conferma così non solo un format musicale, ma un vero e proprio strumento di aggregazione, partecipazione e identità condivisa.

Prossime tappe del tour di Carnevale 2026:

venerdì 13 febbraio a Palma di Montechiaro (AG);

sabato 14 febbraio a Trappeto (PA);

domenica 15 febbraio a Salemi (TP);

lunedì 16 febbraio a Petrosino (TP);

martedì 17 febbraio a Leonforte (EN).

Tutti gli aggiornamenti su date e appuntamenti saranno disponibili sui canali social ufficiali di Radio Time 90.