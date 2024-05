Ore di ansia e preoccupazione per una famiglia di Misterbianco, dove da due giorni non si hanno più notizie di Irene, una ragazza di 16 anni scomparsa nel nulla. La giovane si sarebbe allontanata da casa intorno alle 12.30 di lunedì 27 maggio, durante un momento di assenza dei parenti. Da quel momento di lei nessuna notizia: il suo telefono risulterebbe spento e non c’è modo di potersi mettere in contatto con lei. I familiari hanno allertato le forze dell’ordine e la madre ha lanciato un appello alla trasmissione “Chi L’ha Visto?”. Secondo quanto la famiglia ha riferito agli inquirenti, Irene al momento della scomparsa indossava un pigiama con disegni di Hello Kitty e Topolino, è alta 1 metro e 55 centimetri circa, ha occhi e capelli castani, di carnagione chiara.

Ritrovata la ragazza scomparsa a Palermo

Lieto fine per Giulia Duro, scomparsa a Palermo tre giorni fa e ritrovata dopo lunghe ore d’ansia e di apprensione per i familiari. La 19enne è stata ritrovata sana e salva grazie agli appelli, alle condivisioni ed alla ricerca. Della giovane non si avevano più notizie da quasi due giorni. La ragazza è stata ritrovata. A darne notizia un familiare che sui social ringrazia tutti coloro che hanno dato una mano a cercare Giulia e tranquillizza sulle condizioni della 19enne: “Ragazzi, Giulia è stata ritrovata dai carabinieri – scrive – . Grazie a tutti per quello che avete fatto. Siete unici. Grazie a Dio sta bene”.

Rintracciata grazie al cellulare

Giulia Duro, la ragazza di 19 anni scomparsa a Palermo nella zona di via Oreto lo scorso lunedì mattina, dunque, è stata ritrovata dai carabinieri. I militari sono risaliti a Giulia grazie al cellulare e la scorsa notte sono riusciti a trovarla. Una volta rintracciata è stata portata all’ospedale Ingrassia. Le sue condizioni sono buone. Sono in corso indagini per accertare se si sia trattato di un allontanamento volontario.