Sgominato a Catania lo spaccio in via Capo Passero

Un minorenne pusher che non andava più a scuola, nonostante fosse ancora in età di obbligo in una famiglia che campava anche grazie al reddito di cittadinanza. E’ stato scoperto dalla polizia in uno dei quartieri storicamente più difficili di Catania dove sacche di povertà. Degrado e arretratezza culturale sono diventate humus per la criminalità a vari livelli. Il ragazzino è stato trovato non solo con lo stupefacente ma anche con ricetrasmittenti che lo aiutano a dialogare con i suoi complici per metterlo in guardia dall’arrivo eventuale delle forze dell’ordine.

L’intervento in via Capo Passero

L’attività della polizia di Stato è maturata nell’ambito dei controlli mirati a contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti in via Capo Passero, zona ad alta densità criminale a Catania. Qui spesso ragazzini minorenni sono dediti ad attività illegali specie sul fronte dello spaccio di droga.

L’individuazione di un caso

Nel corso delle operazioni condotte dal commissariato di Nesima, un minore che si è scoperto aver interrotto l’istruzione obbligatoria e appartiene ad un nucleo familiare che percepisce il sussidio statale del reddito di cittadinanza, è stato sorpreso con della droga. Nella sua disponibilità gli agenti hanno trovato una busta contenente 41 involucri con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana e 185 euro di vario taglio.

La radiolina per comunicare l’arrivo degli “sbirri”

E’ stato anche trovato in possesso di una radiolina che utilizzava per le comunicazioni illecite. Si ipotizza che questo apparecchio gli potesse servire per essere avvisato in caso di arrivo delle forze dell’ordine. Tutto è stato sequestrato. Il minore, alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga e, una volta bloccato, su disposizione della locale Procura della Repubblica dei minori, è stato trasferito nel centro di prima accoglienza per i minorenni di via Franchetti. Inoltre, è stato contestato l’uso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, contestualmente, all’assuntore-conducente del veicolo è stata ritirata la patente di guida.