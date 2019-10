La rapina in una gioielleria di Mascalucia

I carabinieri di Mascalucia (Ct) e del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno fermato Concetto Lo Vecchio, di 39 anni, e Antonio Andrea Autiero, di 27 anni, entrambi di Catania, con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

I due sono accusati di aver eseguito una rapina all’interno di una gioielleria di Mascalucia. Arrivati a bordo di due scooter, un Honda SH e un Piaggio Beverly, entrambi con le targhe rese illeggibili tramite l’utilizzo di nastro isolante, armati di pistola e punteruolo, hanno forzato la porta d’ingresso e sono entrati nel negozio in cui, minacciando i titolari, hanno portato via tutto quello che potevano dalla cassaforte e numerosi oggetti esposti.

Alcuni passanti però hanno chiamato il 112 e i carabinieri giunti subito sul posto hanno bloccato ed ammanettato il primo malvivente proprio all’uscita della gioielleria, mentre l’altro rapinatore, fuggito a piedi con il malloppo, è stato inseguito fino in via Chillei dove, accerchiato, non ha potuto far altro che arrendersi.

I militari hanno recuperato la refurtiva del valore di decine di migliaia di euro e hanno sequestrato i due scooter, una pistola semiautomatica marca Bruni, un punteruolo metallico, nonché i caschi da moto e i guanti in lattice utilizzati per compiere la rapina. Sono state avviate le ricerche di un altro complice mentre i due sono stati portati al carcere di Catania Piazza Lanza.