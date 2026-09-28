Riapre dopo quasi tre giorni di chiusura l’aeroporto di Catania Fontanarossa. L’annuncio del ripristino delle operazioni di volo è arrivato da SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, che ha comunicato come, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3.

Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato.

I voli dirottati

A causa dei fenomeni legati all’eruzione dell’Etna, da tre giorni l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini era costretto a dirottare i voli in altri scali con conseguenze su Palermo, Trapani e anche su Comiso e i ritardi spesso si sono accumulati.

L’avviso ai passeggeri

SAC invita anche adesso che le operazioni sono state ripristinate i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.

L’appello alla politica

E nel pieno della terza crisi di questi mesi parte un appello dalla politica alla politica: “Non possiamo impedire all’Etna di eruttare, ma possiamo organizzare per tempo la risposta ai disagi. Quando Fontanarossa è costretto a fermarsi, i passeggeri devono sapere dove andare, quale mezzo prendere e a chi rivolgersi. Servono procedure definite, autobus disponibili e informazioni tempestive” dice Ludovico Balsamo, deputato regionale del Mpa e primo firmatario della mozione che chiede al Governo della Regione Siciliana l’istituzione di un protocollo permanente per la gestione dei passeggeri e della mobilità alternativa in caso di chiusura o significativa limitazione dell’aeroporto di Catania dovuta alla cenere vulcanica.

“La proposta nasce da un’esigenza concreta: superare gli interventi organizzati di volta in volta e costruire una rete pronta ad attivarsi. Occorre individuare preventivamente operatori, mezzi, conducenti e punti di raccolta, stabilendo tempi di intervento e risorse per i servizi straordinari. La tutela della mobilità dei siciliani e l’accoglienza dei visitatori richiedono programmazione”.

La mozione prevede un accordo quadro tra Regione, gestori aeroportuali, AST, Trenitalia e operatori del trasporto pubblico e privato, affiancato da una cabina di coordinamento permanente. Tra le misure proposte figurano navette dedicate verso gli scali alternativi, eventuali collegamenti ferroviari straordinari e un sistema coordinato di informazione che indichi ai viaggiatori il punto di raccolta, il mezzo assegnato e la destinazione.

“Comiso può svolgere un ruolo strategico, insieme a Palermo e Trapani, all’interno di una rete aeroportuale siciliana integrata. I trasferimenti devono essere organizzati sulla base dell’effettiva operatività degli scali e delle indicazioni delle autorità competenti, mantenendo la sicurezza come priorità”, prosegue Balsamo.

Particolare attenzione è riservata alle persone con disabilità o mobilità ridotta, agli anziani, ai minori non accompagnati e alle famiglie con bambini, attraverso procedure dedicate e punti di assistenza e accoglienza temporanea.

“Chiediamo al Governo regionale di rendere strutturale questo sistema e di riferire all’Assemblea sullo stato di attuazione entro sei mesi dall’approvazione della mozione. L’obiettivo è evitare che a ogni emergenza si debba ricominciare da zero. Una Sicilia preparata tutela i cittadini, sostiene il turismo e rende più affidabili i propri collegamenti”, conclude il deputato autonomista.