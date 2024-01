La polizia di Catania li denuncia per furto aggravato e lesioni

Nella mattinata di ieri gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione e soccorso pubblico della questura di Catania, a seguito di segnalazione di una lite in strada tra due uomini pervenuta sul numero unico d’emergenza, sono intervenuti in viale Raffaele Sanzio.

Sul posto gli agenti hanno trovato l’ambulanza del 118 e i sanitari intenti a soccorrere una persona ferita, un 54enne catanese, che ha raccontato di essere stato aggredito da un uomo, indicandolo tra i presenti.

Il presunto aggressore, identificato dai poliziotti è risultato essere un 49enne catanese. Ha confermato di aver avuto la lite con l’uomo, dopo averlo riconosciuto quale autore del furto di un telefonino, avvenuto nel suo negozio di toilettatura qualche giorno prima.

Trovato un telefonino identico a quello descritto

Gli agenti hanno quindi deciso di fare ulteriori approfondimenti. L’ispezione del veicolo del 54enne ha consentito di recuperare all’interno dell’abitacolo, sotto un tappetino, un telefono identico a quello descritto dal 49enne. Al termine delle attività di rito, il 54enne è stato denunciato per furto aggravato; il 49enne è stato invece denunciato per lesioni.

Lite per un parcheggio finisce a botte, aggredito un uomo a Siracusa

Era uno degli ultimi stalli a disposizione per le auto e così quando ha visto un anziano, a bordo della sua auto, soffiarglielo ha perso la ragione e lo ha aggredito.

E’ accaduto qualche settimane fa nell’area di un supermercato, l’Eurospin in viale Scala Greca, nella zona nord di Siracusa, dove entrambi i protagonisti di questa vicenda si sarebbero recati per fare la spesa. In effetti, l’attività commerciale, a quell’ora era piena di clienti, come le altre della città: in considerazione della giornata di festa, in tanti hanno deciso di fare compere, riempire i frigoriferi di cibo e gli scaffali di detersivi ed altra merce, per cui ogni posto auto sembrava essere una sorta di manna caduta dal cielo.

L’aggressore, un 50enne, è andato oltre i limiti, non appena ha avuto a tiro quell’anziano gli si è avvicinato, ringhiandogli in faccia: “quel posto è mio”. A quel punto, forse ormai in preda ad un nervosismo isterico e fuori controllo, ha inflitto un ceffone al pensionato, in soccorso del quale sono intervenuti gli uomini del personale della sicurezza del supermercato, la Securitas, che hanno prima placato la rabbia del 50enne e poi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Ad arrivare sul posto sono stati gli agenti di polizia che hanno raccolto alcune testimonianze, tra cui quella della vittima e del presunto aggressore, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.