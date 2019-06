A Catania, palazzo della Regione

Giovedì 13 giugno alle ore 10, presso il Palazzo della Regione Siciliana di Catania in Via Beato Bernardo 5, gli esperti di Invitalia illustreranno gli incentivi della Legge 181/89 disponibili per il rilancio delle attività imprenditoriali nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Sicilia. Al termine della presentazione sarà possibile effettuare incontri one to one con il personale di Invitalia.

L’obiettivo che si prefissano Regione Siciliana e Invitalia è sostenere il rilancio delle aree colpite da crisi industriali e di settore e di creare nuovi posti di lavoro attraverso l’ampliamento, la ristrutturazione e la delocalizzazione degli stabilimenti produttivi. Gli incentivi sono rivolti a piccole, medie e grandi imprese, economicamente e finanziariamente sane.

Per prenotare un incontro è necessario scrivere a competencerilancio@invitalia.it entro il 12 maggio alle ore 12, specificando nell’oggetto #L181 Sicilia e allegando la scheda di adesione disponibile sul sito www.invitalia.it.