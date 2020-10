dal 26 al 28 marzo alle Ciminiere di Catania

Rimandata la fiera CamBIOvita di Catania. la kermesse è stata posticipata dal 26 al 28 marzo con una “special edition” all’insegna dell’Healty Food, Green Lifestyle & Mobility. CamBIOvita è l’expo del sano vivere che, insieme ad Expo Canapa Sud, la fiera nella fiera, tornerà al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Sarà un’edizione speciale, con un format più ricco ed articolato.

L’evento “dal sapore naturale”, si fa da volano per uno stile di vita “slow” e collega, in maniera circolare, le tecniche innovative del Vivere in equilibrio nel mondo: dall’alimentazione salutistica, alla bioedilizia; dal turismo esperienziale, alle cure in medicina non convenzionale; dallo sport, ai progetti sociali, fino all’area kids.

“CamBIOvita non solo è stato confermato a marzo – dichiara Marco Mirabella, organizzatore della èxpo – per lanciare un messaggio forte di ripartenza a tutte le aziende e ai professionisti che lavorano nel settore, ma è stato anche potenziato da tante novità come il Catania Bio Wine Fest – il festival dei vini biologici. La kermesse che promuove una visione “Olistica” degli stili di vita, rappresenterà l’unica occasione per le aziende del settore di tornare a incontrare il pubblico al Sud Italia, di rappresentare la propria natural bio identity e di fidelizzare il consumatore; mentre per gli esperti sarà il palcoscenico strategico per diffondere le ultime scoperte scientifiche. Il tutto con le dovute precauzioni imposte dalle normative e sancite dal protocollo per la sicurezza redatto dalla nostra organizzazione”.

Oltre 200 stand fra i quali si snodano spazi dedicati alle esperienze sensoriali, per una vera full-immersion nel mondo BIO, accontentando i palati più esigenti e le menti più curiose, alla scoperta delle ultime novità sul “green style” che si evolve da un mero “trend” a consolidata quotidianità. Una fiera Family-friendly, opportunità straordinaria dedicata ai bambini, per entrare a contatto diretto con la lavorazione della terra nell’area kids e imparare i comportamenti ecocompatibili con giochi studiati ad hoc da professionisti specializzati.

Novità di quest’anno il “Catania Wine Fest – BIO, il festival dei vini biologici”, grazie alla collaborazione con Ais Sicilia, Associazione Italiana Sommelier. Un evento nell’evento, che punterà i riflettori sulla “rivoluzione green nel bicchiere”. Confermata anche la presenza del Codacons, a garanzia dei consumatori, che imprimeranno il loro bollino di qualità sulla tre giorni, durante la quale si discuterà anche di vaccinazioni e dell’importanza della sicurezza sul lavoro. E per il quinto anno consecutivo CamBIOvita farà rima con cooking show, grazie alla collaborazione con chef provenienti da ogni parte d’Italia e coordinati dall’associazione cuochi etnei.

Spazi sempre più grandi e con un crescente numero di espositori. Dalla cannabis terapeutica al settore grow; dalla cosmesi, al benessere e alle nuove frontiere tra tessile, bioedilizia e biobonifica, per finire con i generi alimentari (pasta, farina, dolci, gelati), alle bevande (vino e birra), ai materiali utilizzati per la coltivazione della canapa. L’obiettivo è di promuovere, comunicare, formare, sensibilizzare, avvicinare e rendere partecipe il pubblico rispetto alle innovazioni e ai progressi riguardanti l’industria della canapa. Un evento principalmente educativo, che attraverso l’esperienza delle principali aziende di produzione e trasformazione della canapa punta a illustrare ai visitatori i tantissimi benefici per l’uomo e per l’ambiente.