Notte movimentata a Catania a causa di un lungo inseguimento per bloccare un’auto guidata da un pregiudicato libero dal carcere per l’affidamento in prova che si era messo alla guida completamente ubriaco.

L’uomo si era imbattuto in un posto di blocco ma dopo aver fatto finta di accostare aveva aperto il gas dandosi alla fuga. Ne scaturiva un inseguimento durante il quale il pregiudicato riusciva a far scendere dall’auto il passeggero la cui identità resta ignota. Raggiunto dalla polizia tentava più volte manovre elusive per tentare di essere fermato.

L’auto veniva bloccata solo quando la polizia minacciava l’uso delle armi. L’inseguimento, iniziato in via Luigi Sturzo, si concludeva in via Sangiuliano all’altezza di Via Manzoni.

A bordo della vettura i poliziotti trovavano un coltello a serramanico da 18 centimetri e per questo scattava la denuncia per poto abuso d’arma da taglio. L’uomo inoltre era alla guida privo di patente e di assicurazione con un’auto senza revisione. La vettura è stata sequestrata e per il fermato è scattata anche la segnalazione per la revoca dell’affidamento in prova e dunque il magistrato dovrà decidere se disporre di nuovo il carcere.

Indagini in corso per tentare di identificare il passeggero