Elevati 90 verbali per violazioni al Codice della strada

La polizia di stato ha avviato l’operazione “Truck and Bus” che prevede una serie di controlli del trasporto su strada di merci e passeggeri. In particolare, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Palermo sono stati controllati sulle maggiori arterie della provincia 71 mezzi pesanti, e 20 autobus a cui sono stati contestati, rispettivamente, 79 e 11 verbali per violazioni varie al Codice della Strada.

I poliziotti hanno sanzionato 2 autisti di mezzi pesanti, trovati alla guida in giornate in cui vi era, per questi veicoli, apposito divieto di circolazione. Per loro scatterà la sospensione della patente e della carta di circolazione del veicolo.

Una pattuglia della Sottosezione di Buonfornello ha intercettato un mezzo pesante che procedeva a “zig zag” lungo l’autostrada. Il conducente è stato deferito per guida in stato di ebbrezza. L’autista, infatti, guidava con un tasso alcolemico elevato. Per i conducenti professionali (autisti di mezzi pesanti, tassisti, conducenti di autobus, ecc.) la norma non prevede alcuna soglia di tolleranza, tant’è che il tasso alcolemico per tali categorie deve essere pari a 0.

I poliziotti hanno sorpreso, inoltre, una conducente di un’auto coinvolta nel sinistro positiva all’etilometro. Sempre lungo la A19, un automobilista è stato trovato in possesso di hashish e, poiché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamento finalizzati a comprovare il consumo di sostanze stupefacenti, è denunciato all’Autorità Giudiziaria e segnalato quale assuntore alla competente Autorità Amministrativa.