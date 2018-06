E' accaduto a Linguaglossa

Un cinese è rimasto ustionato nell’incendio della sua abitazione a Linguaglossa, nel Catanese,

divampato per cause in corso di accertamento. L’uomo è stato trasferito d’urgenza nel centro grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è ricoverato.

Le fiamme sono state spente, dopo diverse ore di lavoro, da una squadra di volontari dei vigili del fuoco, che è intervenuta per prima, e da personale del comando provinciale di Catania, che hanno anche provveduto a portare fuori dall’abitazione tre bombole di gas Gpl.

L’incendio si è propagato per la presenza di un notevole quantitativo di materiale in plastica. Sul posto, oltre a personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri.