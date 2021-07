L'intervento nei pressi della stazione

La polizia di Stato ha arrestato S.C., un pluripregiudicato catanese classe 1987, ritenuto responsabile del reato di furto con strappo. I Falchi della squadra Mobile hanno arrestato un 34enne, pluripregiudicato e sottoposto alla libertà vigilata, che ha scippato un cellulare nei pressi della stazione ferroviaria di Catania.

Lunghe indagini sull’uomo

Gli agenti hanno avviato una attività investigativa dal maggio di quest’anno riuscendo ad identificare un soggetto che in almeno 10 occasioni aveva colpito in pieno centro sempre con il medesimo modus operandi. L’uomo, che utilizzava una moto da cross o uno scooter 50, era solito individuare le vittime (molto spesso donne) per poi aspettare il momento propizio e strappare loro con violenza il cellulare e, o, la borsa.

Colpo “fatale” alla stazione

Nella giornata di ieri veniva diramata una nota radio su un evento analogo, avvenuto nei pressi della stazione Centrale. Corrispondendo sia la descrizione del responsabile, sia il mezzo utilizzato, sia anche il modus operandi utilizzato dal criminale, gli equipaggi dei Falchi a bordo delle moto di servizio, si sono precipitati alla ricerca del malvivente. L’uomo, inizialmente inseguito da una pattuglia delle volanti che riusciva a segnalare la targa del motoveicolo utilizzato per la fuga, veniva poi bloccato dai poliziotti della squadra mobile nei pressi della sua abitazione.

Smartphone recuperato e restituito alla proprietaria

Una volta scoperto, il pluripregiudicato ha indicato il luogo dove aveva nascosto la refurtiva in attesa di rivenderla. Lo smartphone rubato è stato quindi recuperato e restituito, in sede di denuncia, alla vittima.

S.C. è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima. Proseguono, tuttavia, a cura degli investigatori della “Mobile”, le indagini sui numerosi analoghi crimini, verosimilmente commessi dall’arrestato.