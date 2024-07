Ha provato a rubare due biciclette da un supermercato ma è stato bloccato dagli agenti delle Volanti della Questura di Catania.

L’uomo, un pregiudicato catanese di 24 anni, è stato notato in via Monsignor Secusio Bonaventura mentre tentava di nascondere le bici con ancora il cartello che ne indicava il prezzo all’interno di un cartone. Da qui la segnalazione alla Sala Operativa della Questura che, immediatamente, ha provveduto ad inviare sul posto i poliziotti.

Per paura di essere scoperto, l’uomo ha provato a lasciare in fretta il deposito merci con le due biciclette. A fermarlo, però, sono stati gli agenti che hanno denunciato il pregiudicato in stato di libertà per il reato di furto. Nei prossimi giorni, le biciclette verranno restituite al responsabile dell’attività commerciale.

L’arresto per spaccio di un 21enne nel Catanese

Un 21enne catanese è stato arrestato dai militari del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa per “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio”.

Erano circa le 16:30, quando alla pattuglia, in servizio nel quartiere Trappeto, non è passato inosservato quel ragazzo a bordo di una Fiat Panda che sfrecciava a gran velocità lungo via Ustica.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri lo hanno, perciò, immediatamente seguito e fermato, perquisendo anche l’auto che, apparentemente, sembrava “pulita”. L’attenzione dei militari, però, è caduta su un grande mazzo di chiavi che era nascosto sotto il sedile del guidatore e, per le quali, il ragazzo si è giustificato dicendo che aprivano la saracinesca del suo garage. A quel punto, gli investigatori hanno voluto accertarsi personalmente della veridicità di quella dichiarazione. Quindi, insieme a lui, hanno raggiunto il garage che si trovava nei paraggi.

Non appena i militari hanno aperto la saracinesca, sono stati pervasi da un’ondata di odore acre, tipico della marijuana. Ed in effetti, sul soppalco del garage hanno scovato 2 buste piene di marijuana, del peso complessivo di mezzo chilo, e 14 dosi già confezionate del peso totale di una trentina di grammi. Accanto alla droga c’erano anche 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento degli stupefacenti.

La marijuana ritrovata è stata sequestrata, mentre il 21enne, arrestato, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto e stabilito per lui gli arresti domiciliari.

