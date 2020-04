Un furgone intercettato lungo l’Asse dei Servizi

Gli agenti delle Volanti di Catania hanno intercettato un furgone in transito lungo l’Asse dei Servizi, sulla carreggiata in direzione Faro Biscari. Tre persone dopo aver visto gli agenti, sono fuggiti dileguandosi tra le buie campagne limitrofe. Il furgone conteneva arance, verosimilmente rubate in uno dei campi sottostanti l’arteria stradale.

Il numero di targa del furgone ha permesso di rintracciare uno dei responsabili del furto, il 42enne P.S.M. il quale dopo la fuga era riuscito a raggiungere la propria abitazione. Dopo aver ammesso il furto, l’uomo è stato denunciato in concorso con gli altri due individui, al momento rimasti ignoti.

L’uomo è anche stato sanzionato per non aver rispettato il decreto del Governo per il contenimento degli spostamenti sul territorio. Sono in corso accertamenti sulla provenienza della refurtiva per la restituzione al legittimo proprietario.