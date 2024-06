È successo ad Aci Sant’Antonio

Due giovani di 27 e 29 anni in libertà vigilata, ospiti di una struttura riabilitativa di Aci Sant’Antonio, sono stati arrestati per furto aggravato dopo che hanno forzato un armadio metallico della struttura che conteneva una cassaforte e l’avrebbero portata a Catania per farla aprire a un loro complice, un 46enne, quest’ultimo denunciato per favoreggiamento.

Incastrati da un cellulare dimenticato sul luogo del furto

A incastrare i due è stato un telefono cellulare dimenticato sul luogo del furto da uno dei ladri, ritrovato dai carabinieri insieme con un coltello con lama seghettata di 11 centimetri. Gli accertamenti sullo smartphone hanno consentito di ricondurne la proprietà proprio al 29enne, che risultava quella notte assente insieme al complice. Monitorando l’utenza in uso al 27enne i carabinieri sono arrivati ai due, che sono stati localizzati a Catania, in via Palermo, insieme al complice di 46 anni.

A uno dei tre sono stati sequestrati 420 euro, denaro certamente riconducibile al furto appena avvenuto. Il contenuto della cassaforte è stato approssimativamente quantificato in 4.000 euro. L’autorità giudiziaria ha disposto per i due arrestati entrambi la custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza.

Furto in casa di un pensionato a Menfi, rubati soldi, oro e auto sportiva

Rapina in casa di un pensionato a Menfi qualche giorno fa. Alcuni ladri hanno forzato un infisso e sono entrati nell’appartamento di un anziano portando via soldi, oro e un’auto sportiva dal valore di oltre ventimila euro. I ladri hanno approfittato dell’assenza del proprietario di casa e si sono intrufolati nell’abitazione in via Giuseppe Mirabile. Dopo aver messo a soqquadro l’appartamento hanno rubato due televisori, denaro e monili d’oro.

Prima di fuggire si sono introdotti anche in garage dove era parcheggiata un’auto sportiva che hanno portato via. A fare la scoperta è stato il pensionato a cui non è rimasto altro che denunciare il furto. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione.