Erano venuti in Sicilia in cerca di occupazione

Rubava con la complicità del convivente della sorella la pensione del nonno. Per questo i Carabinieri della di Camporotondo Etneo (Ct) hanno denunciato un 33enne ed un 23enne, poiché ritenuti responsabili di indebito utilizzo di carte di credito in concorso.

Tutto è iniziato quando il pensionato di 82 anni ha di San Pietro Clarenza (Ct) ha sporto denuncia contro ignoti poiché si era accorto di un ammanco di denaro dal proprio conto corrente postale. I Carabinieri hanno analizzato i movimenti del conto per un totale di 3.100 euro. Grazie alle immagini delle telecamere attive negli uffici postali è stato scoperto che i prelievi erano stati fatti dai due uomini.

L’anziano aveva ospitato in casa per alcuni mesi i nipoti, fratello (il 23enne) e sorella (estranea ai fatti). La donna conviveva con il 33enne ed erano tutti provenienti dal Lazio e venuti in Sicilia in cerca di occupazione, consegnando loro copia delle chiavi di casa. Rintracciato il 33enne, unico nel frattempo rimasto a lavorare in zona con la convivente, i militari lo hanno posto di fronte alle proprie responsabilità, ottenendo alla fine una confessione che ha avvalorato la tesi investigativa con il pieno coinvolgimento anche del nipote 23enne nella commissione del reato.