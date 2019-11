Passeggeri: "Noi siciliani sempre penalizzati"

Ryanair ieri sera ha cancellato un volo da Perugia a Catania. Una decisione comunicata all’ultimo momento ai passeggeri che si trovavano già nello scalo umbro per tornare in Sicilia.

Gravi i disagi per i passeggeri che fino all’ultimo hanno sperato di essere riprotetti su un altro volo per fare rientro a casa.

Più di 150 i passeggeri che erano in attesa nei banchi della compagnia.

Qualcuno ha accettato il rimborso del biglietto altri sono finiti in albergo in attesa del primo volo per tornare a Catania.

“La Sicilia è sempre mortificata nei collegamenti – dice uno dei passeggeri – queste situazione per me che viaggio spesso sono frequenti. Chissà dove è stato dirottato il nostro aereo. Noi siciliani paghiamo di più e dovremmo pagare di meno e siamo sempre penalizzati”.

Tanta la rabbia tra i passeggeri per una giornata da dimenticare.