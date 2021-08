sanzioni per quasi 300.000 euro

Scoperta dalla polizia di Stato di Borgo – Ognina una sala giochi abusiva in pieno centro cittadino

una sala giochi abusiva in pieno centro cittadino Denunciati i titolari e irrogate sanzioni per quasi 300.000 euro

Tutti i clienti multati perché senza mascherina

I poliziotti del Commissariato Borgo – Ognina, a Catania, hanno scoperto e chiuso una sala giochi totalmente abusiva ubicata in pieno centro città.

Il blitz dei poliziotti nella sala abusiva

Al momento del controllo, oltre al gestore, erano presenti ben 12 persone intente a giocare con slot machines e videopoker totalmente illegali, in quanto non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Inoltre, il circolo ricreativo era privo di autorizzazione e licenza amministrativa. Al fine di eludere eventuali controlli, slot machines e videopoker erano collegati a un interruttore che consentiva al gestore il loro immediato spegnimento e la disattivazione.

Tutti senza mascherina

Tutte le persone intente a giocare, molte delle quali pregiudicati, non indossavano la prescritta mascherina protettiva e pertanto venivano elevate 12 sanzioni per la violazione della normativa anti Covid.

Denunciato il titolare

Per quanto accertato, i poliziotti procedevano a indagare in concorso il gestore e il titolare della sala giochi per esercizio del gioco d’azzardo, nonché al sequestro penale di 19 macchinette e dell’intera sala giochi, a cui venivano apposti i sigilli. Si procedeva, altresì al sequestro dell’incasso giornaliero che ammontava a più di 4000 euro.