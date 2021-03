Tante irregolarità all'interno

Sala giochi abusiva scoperta a Catania

scoperta a Catania Scattano sanzioni per oltre 60 mila euro

Scoperto anche allaccio alla rete elettrica

Il personale della Squadra Amministrativa della Divisione di polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania ha proceduto al controllo di una associazione culturale, in via Stella Polare, elevando sequestri e sanzioni.

Tante irregolarità all’interno

Dal controllo è emerso che all’interno dell’associazione vi erano diverse persone, alcuni dei quali con precedenti penali, che non risultavano registrate in qualità di soci. Uno di loro era intento a giocare a una slot-machine collegata a un videoterminale illegale. Inoltre sono state riscontrate altre irregolarità e sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di euro 64 mila euro. Il titolare aveva trasformato il club in sala pubblica da gioco senza essere in possesso dell’autorizzazione di Polizia, consentendo l’ingresso all’attività a persone che risultavano essere sprovviste di tessera di affiliazione.

Il responsabile è stato anche denunciato

Poiché la sala scommesse era in attività nonostante fosse vietato, è scattata la contestazione per le violazioni delle norme del DPCM con l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura di 5 giorni. Inoltre a seguito di un attento controllo ai dispositivi di distribuzione dell’energia elettrica si riscontravano diverse anomalie, pertanto si chiedeva sul posto l’intervento di personale ENEL che, previo accertamento tecnico, ha rilevato un allaccio diretto abusivo alla rete elettrica. Per tale motivo il responsabile e il coniuge sono stati denunciati n concorso per furto di energia elettrica.